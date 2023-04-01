Com cão Messi, PM apreende drogas e armas com adolescente em Cachoeiro

Apreensão de armas e drogas em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: PM

Uma abordagem da Polícia Militar resultou na apreensão de 33 pedras de crack, 19 buchas de maconha, R$ 2.015,90 em espécie, além de armas e munições em Cachoeiro de Itapemirim . Os materiais foram encontrados após um policiamento no bairro Nossa Senhora Aparecida, na madrugada deste sábado (1º), em posse de um adolescente de 17 anos.

De acordo com a Polícia Militar, além das drogas que estavam com o adolescente, ainda foram encontradas três munições calibre 9mm, duas sacolas com pinos de cocaína e R$ 890 reais, em uma residência próxima ao local da abordagem.

Com a utilização do cão Messi, pastor alemão que integra equipe da PM do 9º Batalhão em Cachoeiro de Itapemirim, foi localizada ainda uma pistola 9mm, um carregador 9mm, 39 munições do mesmo calibre, um revólver calibre 38 com cinco munições e dois carregadores alongados calibre 45 com 33 munições, que estavam em uma caixa de roupas dentro da casa. De acordo com PMES, o imóvel teria sido alugado para guardar materiais ilícitos.

Denúncia de tráfico

Segundo a Polícia Militar, a abordagem foi iniciada após as equipes da Força Tática, juntamente com o Serviço de Inteligência, receberem a informação de que indivíduos estariam comercializando entorpecentes no bairro Nossa Senhora Aparecida.

“Devido ao fato, os militares foram, em patrulha a pé, ao local onde foi realizada uma campana. Durante observação, parte da equipe visualizou um indivíduo saindo de um imóvel em posse de uma pochete e se deslocando para Rua Francisco de Assis. Outra parte da equipe visualizou um suspeito, com as mesmas características, escondendo uma pochete em meio a vegetação, onde frequentemente voltava para recolher mais material após transeuntes e condutores de veículos realizarem contato com o indivíduo. Após vários contatos com os possíveis compradores, o suspeito pegou a pochete e pendurou no pescoço. Devido à situação, as equipes seguiram em patrulha para realizar a abordagem”, informa a nota da Polícia Militar.