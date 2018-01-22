Com ajuda de moradores, PM impede estupro de criança em Montanha

O acusado foi detido e encaminhado para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus Crédito: Reprodução / Google Maps

Um andarilho foi detido na noite deste domingo (21), em Montanha , Norte do Estado, quando violentaria sexualmente uma menina de dois anos. O crime não aconteceu porque moradores seguiram o suspeito, conseguiram tomar a criança das mãos dele e acionaram a polícia.

A PM informou que o homem, de 46 anos, seguia para um matagal com a vítima no colo. Na cintura dele, os militares encontraram uma faca. Questionado, o andarilho contou várias versões aos policiais e acabou entrando em contradição. Ele foi detido e encaminhado para a 18ª Delegacia Regional de São Mateus. O Conselho Tutelar foi acionado e acompanhou toda a ocorrência policial.

A avó da menina contou à PM que deixou a neta assistindo televisão na sala e foi tomar banho. Quando retornou, não encontrou mais a criança. "A criança só não chegou a ser violentada porque a população e os militares de serviço agiram com muita rapidez e eficácia", ressaltou o comandante do 2º Batalhão da PM, tenente-coronel Sebastião Aleixo Batista.