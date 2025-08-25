Cofre com R$ 16 mil é furtado de lotérica em Ibiraçu; veja vídeo do crime

Três criminosos invadiram uma casa lotérica no Centro de Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, e furtaram um cofre com cerca de R$ 16 mil em dinheiro. A Polícia Militar encontrou no local dois pés de cabra usados pelo trio, e constatou que a porta de acesso estava arrombada e que o sistema de monitoramento havia sido danificado. O crime aconteceu na madrugada de domingo (24) e foi flagrado por câmeras de segurança (vídeo acima).

As imagens mostram o momento em que os três indivíduos saem da casa lotérica e colocam o cofre no porta-malas de um veículo estacionado nas proximidades. A Polícia Militar disse que realizou patrulhamento na região, mas os suspeitos e o carro não foram localizados.