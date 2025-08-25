Cofre com R$ 16 mil é furtado de lotérica em Ibiraçu; veja vídeo do crime
Três criminosos invadiram uma casa lotérica no Centro de Ibiraçu, no Norte do Espírito Santo, e furtaram um cofre com cerca de R$ 16 mil em dinheiro. A Polícia Militar encontrou no local dois pés de cabra usados pelo trio, e constatou que a porta de acesso estava arrombada e que o sistema de monitoramento havia sido danificado. O crime aconteceu na madrugada de domingo (24) e foi flagrado por câmeras de segurança (vídeo acima).
As imagens mostram o momento em que os três indivíduos saem da casa lotérica e colocam o cofre no porta-malas de um veículo estacionado nas proximidades. A Polícia Militar disse que realizou patrulhamento na região, mas os suspeitos e o carro não foram localizados.
A Polícia Civil disse que o caso é investigado pela Delegacia de Polícia (DP) de Ibiraçu, e que nenhum suspeito de cometer o crime havia sido preso até a publicação desta nota. A corporação destacou que "a população pode auxiliar na investigação por meio do telefone 181. O Disque-Denúncia é uma ferramenta segura, onde não é necessário se identificar para denunciar. Todas as informações recebidas são investigadas. As informações ao Disque-Denúncia ainda podem ser enviadas por meio do site, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas".