Rodovia

Cobradora é atropelada e morta na BR 101 na Serra

Vítima voltava do trabalho quando foi morta. Motorista que causou o acidente fugiu sem prestar socorro à vítima

Publicado em 12 de Novembro de 2018 às 00:32

Redação de A Gazeta

Brenda mostra foto da mãe, Marília de Fátima Alves de Oliveira Crédito: Siumara Gonçalves
Uma mulher de 52 anos faleceu na manhã deste domingo (11) na Serra vítima de um atropelamento na BR 101. A vítima trabalhava como cobradora de ônibus e estava voltando para casa quando tudo aconteceu.
O atropelamento ocorreu por volta das 00h40, em Carapina. Marília de Fátima Alves de Oliveira, trabalhava há três anos como cobradora estava voltando do trabalho para casa. De acordo com a família da vítima, o motorista que a atropelou não prestou socorro e fugiu.
Marília foi socorrida por uma ambulância e morreu por volta das 7 horas, no Hospital Jayme dos Santos Neves, em decorrência das fraturas internas causadas pelo atropelamento.
Segundo a filha, Brenda Lorrane Oliveira Nascimento, 20 anos, a bolsa da mãe dela também foi levada e o ocorrido é revoltante. "A gente quer ter notícias sobre o que aconteceu com a minha mãe. Minha tia me ligou hoje pela manhã e me contou o que tinha acontecido. Quando cheguei no hospital ela já tinha falecido. Queremos saber quem fez isso e porque não socorreu", relatou.

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estamos perto de entender o que os animais querem dizer para nós?
Imagem de destaque
Briga por cadeiras de bar em vaga na rua termina com 2 baleados no ES
Dupla invade prédio e leva mais de R$ 100 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha
Dupla invade prédio e leva R$ 120 mil em joias de oficial de Justiça em Vila Velha

