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Crime

Cobrador é esfaqueado no Terminal de Campo Grande, em Cariacica

A vítima foi esfaqueada durante uma discussão com outro homem. Nenhum suspeito foi encontrado pela polícia.

Publicado em 30 de Agosto de 2019 às 08:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 ago 2019 às 08:21
Nas redes sociais, passageiros divulgaram que o esfaqueado seria um cobrador de ônibus Crédito: Reprodução Facebook
Um cobrador, que não teve a identidade revelada, foi esfaqueado durante uma discussão com outra pessoa do sexo masculino dentro do Terminal de Campo Grande, em Cariacica. O crime aconteceu nesta quinta-feira (29) e nenhum suspeito foi localizado pela polícia.
De acordo com o boletim de ocorrência, durante um desentendimento entre os dois homens, dentro do Terminal de Campo Grande, em Cariacica, a vítima foi ferida no braço com um golpe de faca. A polícia não informou a motivação da briga.
> Suspeito de roubo é esfaqueado nas costas dentro de ônibus em Vitória
O ferido foi levado por populares ao Pronto Atendimento de de Arlindo Villlaschi, em Viana. De acordo com a Polícia Civil, nenhum suspeito foi localizado e a vítima foi orientada a registrar o boletim em uma delegacia.
DENTRO DO ÔNIBUS
Nas redes sociais, passageiros divulgaram que o cobrador teria sido esfaqueado por um passageiro, dentro do ônibus da linha 591, que faz o trajeto Terminal de Campo Grande x BR 262.
A reportagem indagou o Sindicato das Empresas de Transportes Metropolitanos da Grande Vitória (GVBus) sobre o crime, que disse por nota que "a empresa responsável pelo coletivo informou que o cobrador foi socorrido para cuidados médicos e passa bem".
> Motorista do Transcol é esfaqueado durante assalto em Cariacica
 

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