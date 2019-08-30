Cobrador é esfaqueado no Terminal de Campo Grande, em Cariacica

Nas redes sociais, passageiros divulgaram que o esfaqueado seria um cobrador de ônibus Crédito: Reprodução Facebook

Campo Grande, em Cariacica. O crime aconteceu nesta quinta-feira (29) e nenhum suspeito foi localizado pela polícia. Um cobrador, que não teve a identidade revelada, foi esfaqueado durante uma discussão com outra pessoa do sexo masculino dentro do Terminal de, em Cariacica. O crime aconteceu nesta quinta-feira (29) e nenhum suspeito foi localizado pela

De acordo com o boletim de ocorrência, durante um desentendimento entre os dois homens, dentro do Terminal de Campo Grande, em Cariacica, a vítima foi ferida no braço com um golpe de faca. A polícia não informou a motivação da briga.

O ferido foi levado por populares ao Pronto Atendimento de de Arlindo Villlaschi, em Viana. De acordo com a Polícia Civil, nenhum suspeito foi localizado e a vítima foi orientada a registrar o boletim em uma delegacia.

DENTRO DO ÔNIBUS

Nas redes sociais, passageiros divulgaram que o cobrador teria sido esfaqueado por um passageiro, dentro do ônibus da linha 591, que faz o trajeto Terminal de Campo Grande x BR 262.

A reportagem indagou o Sindicato das Empresas de Transportes Metropolitanos da Grande Vitória (GVBus) sobre o crime, que disse por nota que "a empresa responsável pelo coletivo informou que o cobrador foi socorrido para cuidados médicos e passa bem".