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Avenida Central

Clínica é arrombada pela terceira vez neste ano em Laranjeiras

Em menos de cinco minutos, os três bandidos conseguiram tirar dois monitores e uma televisão de dentro do local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 out 2018 às 12:35

Publicado em 17 de Outubro de 2018 às 12:35

Uma clínica foi arrombada pela terceira vez no ano na Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra. O último caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (17). Três criminosos invadiram o estabelecimento por volta de 1h hora da manhã e levaram dois monitores e uma televisão.
De acordo com as imagens de videomonitoramento do estabelecimento, os homens chegaram a pé, ficaram observando o movimento da rua e a clínica do outro lado da via. Depois jogaram um pedaço de paralelepípedo na porta de vidro, quebrando-a e conseguindo entrar.
Em menos de cinco minutos, os três bandidos conseguiram tirar dois monitores e uma televisão de dentro da clínica. O que chamou a atenção dos donos do estabelecimento é que os três homens estavam bem vestidos e não demonstraram pressa nem medo das câmeras, inclusive deixando o rosto à mostra.
A clínica foi inaugurada há pouco mais de um ano no local. Como o boletim de ocorrência ainda seria registrado pela manhã, não há informações se alguém foi preso.
PAPELARIA EM FRENTE TAMBÉM VÍTIMA
Uma papelaria que fica de frente para a papelaria na Avenida Central também já foi arrombada três vezes, segundo os donos. Na terceira vez os proprietários até desistiram de ir à delegacia fazer a ocorrência, mesmo tendo as imagens com os rostos dos criminosos, segundo eles, por não dar resultado.
Com informações de Diony Silva

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