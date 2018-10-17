Clínica é arrombada pela terceira vez neste ano em Laranjeiras

Uma clínica foi arrombada pela terceira vez no ano na Avenida Central, em Laranjeiras, na Serra. O último caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (17). Três criminosos invadiram o estabelecimento por volta de 1h hora da manhã e levaram dois monitores e uma televisão.

De acordo com as imagens de videomonitoramento do estabelecimento, os homens chegaram a pé, ficaram observando o movimento da rua e a clínica do outro lado da via. Depois jogaram um pedaço de paralelepípedo na porta de vidro, quebrando-a e conseguindo entrar.

Em menos de cinco minutos, os três bandidos conseguiram tirar dois monitores e uma televisão de dentro da clínica. O que chamou a atenção dos donos do estabelecimento é que os três homens estavam bem vestidos e não demonstraram pressa nem medo das câmeras, inclusive deixando o rosto à mostra.

A clínica foi inaugurada há pouco mais de um ano no local. Como o boletim de ocorrência ainda seria registrado pela manhã, não há informações se alguém foi preso.

PAPELARIA EM FRENTE TAMBÉM VÍTIMA

Uma papelaria que fica de frente para a papelaria na Avenida Central também já foi arrombada três vezes, segundo os donos. Na terceira vez os proprietários até desistiram de ir à delegacia fazer a ocorrência, mesmo tendo as imagens com os rostos dos criminosos, segundo eles, por não dar resultado.