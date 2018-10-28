Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cariacica

Cliente de bar leva marretada na cabeça por reclamar de venda 'fiado'

O cliente foi alvo de uma marretada na cabeça, próximo a orelha, e teve que ser levado para o hospital
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 out 2018 às 00:32

Publicado em 28 de Outubro de 2018 às 00:32

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram ao local e tentaram localizar o suspeito, que fugiu Crédito: Fernando Madeira
O cliente de um bar, de 37 anos, foi agredido com uma marretada na cabeça após uma discussão dentro do comércio, na tarde deste sábado, no bairro Porto de Cariacica, em Cariacica.
O autor da marretada, um ajudante de pedreiro de 36 anos, comprava fiado, sem pagar, bebida alcoólica no bar, segundo informações da polícia. O cliente, que via a cena, reclamou que o rapaz não estava pagando.
Revoltado com a reclamação, o ajudante de pedreiro que trabalhava em uma residência ao lado do bar, se armou da marreta usada no trabalho para agredir o cliente.
O cliente foi alvo de uma marretada na cabeça, próximo a orelha, e teve que ser levado para o hospital. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram ao local e tentaram localizar o suspeito, que fugiu.
A vítima está lúcida e continua em observação. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Porto Vitória volta a perder, mas segue com chances na Copa Verde
Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados