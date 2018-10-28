Cliente de bar leva marretada na cabeça por reclamar de venda 'fiado'

O cliente de um bar, de 37 anos, foi agredido com uma marretada na cabeça após uma discussão dentro do comércio, na tarde deste sábado, no bairro Porto de Cariacica, em Cariacica.
O autor da marretada, um ajudante de pedreiro de 36 anos, comprava fiado, sem pagar, bebida alcoólica no bar, segundo informações da polícia. O cliente, que via a cena, reclamou que o rapaz não estava pagando.
Revoltado com a reclamação, o ajudante de pedreiro que trabalhava em uma residência ao lado do bar, se armou da marreta usada no trabalho para agredir o cliente.
O cliente foi alvo de uma marretada na cabeça, próximo a orelha, e teve que ser levado para o hospital. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram ao local e tentaram localizar o suspeito, que fugiu.
A vítima está lúcida e continua em observação. O caso será investigado pela Polícia Civil.