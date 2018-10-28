Cliente de bar leva marretada na cabeça por reclamar de venda 'fiado'

Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram ao local e tentaram localizar o suspeito, que fugiu Crédito: Fernando Madeira

Cariacica O cliente de um bar, de 37 anos, foi agredido com uma marretada na cabeça após uma discussão dentro do comércio, na tarde deste sábado, no bairro Porto de Cariacica, em

O autor da marretada, um ajudante de pedreiro de 36 anos, comprava fiado, sem pagar, bebida alcoólica no bar, segundo informações da polícia. O cliente, que via a cena, reclamou que o rapaz não estava pagando.

Revoltado com a reclamação, o ajudante de pedreiro que trabalhava em uma residência ao lado do bar, se armou da marreta usada no trabalho para agredir o cliente.

O cliente foi alvo de uma marretada na cabeça, próximo a orelha, e teve que ser levado para o hospital. Policiais do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) foram ao local e tentaram localizar o suspeito, que fugiu.