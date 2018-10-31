Cinco homens são presos por descumprir medidas protetivas no ES

Cinco homens foram presos na manhã desta quarta-feira (31) por descumprir medidas protetivas de urgência e ameaça contra mulheres. A Operação Néftis (Deusa da Proteção) foi realizada pela Divisão Especializada de Atendimento à Mulher por meio de todas as Delegacias Especializadas de Atendimento à Mulher da Grande Vitória.
Odecir Peres, Dheymerson Araújo Mendes Cossuol, Jorge Jesus de Ataúde e Roger Gonçalves da Silva foram presos pelo descumprimento de medida protetiva de urgência; Carlos Alves Vasconcelos, foi detido por ameaça.
VEJA FOTOS