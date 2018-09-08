Cidade em choque após irmã matar menino de 6 anos a machadadas

O pequeno município de Ibitirama, na Região do Caparaó, amanheceu em choque neste sábado (8) com a morte do menino de seis anos. A criança foi assassinada pela própria irmã, de 15 anos, que a golpeou de machado na localidade de Santa Marta. O crime aconteceu dentro da casa da família, na tarde desta sexta-feira (07).
Os vizinhos da família nunca imaginaram que um crime bárbaro pudesse acontecer ali. Nunca vi eles discutindo. Conheço eles há muitos anos e fiquei muito assustado quando soube. Ele vai fazer falta, era muito bonzinho, disse o morador Arlindo Lopes.
O vizinho José Ilário conta que o menino era muito querido. Isso chocou nossa rua. Eu estava acostumado a conversar com ele, pela rua, e ver ele brincando, disse o vizinho.
O corpo do menino foi encaminhado ao Serviço Médico Legal de Cachoeiro de Itapemirim e liberado por um avô da criança neste sábado. O velório aconteceu no Salão da Igreja Católica de Santa Marta e o sepultamento, no cemitério da localidade.