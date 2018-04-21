Ciclista que morreu em Vila Velha estava com filho na garupa

Poliana Ritta da Silva Resende, 28 anos, morreu ao bater de bicicleta na Rodovia ES 060 Crédito: Reprodução | Facebook

A ciclista Poliana Ritta da Silva Resende, de 28 anos, morreu ao bater em um caminhão, na manhã desta sexta-feira (20), na ES 060, no trecho do bairro Riviera da Barra, em Vila Velha. O filho dela, um menino de 7 anos, estava na garupa da bicicleta e conseguiu escapar sem ferimentos.

Segundo parentes da vítima, Poliana seguia de bicicleta para a casa de uma amiga acompanhada do filho, pela ciclovia que margeia a rodovia, no sentido Guarapari  Centro de Vila Velha.

O caminhão caçamba saiu da rua Cachoeiro de Itapemirim, em Riviera da Barra, e entrou na rodovia pelo acesso. Eu entrei na rodovia para fazer o retorno e seguir para o Centro. Parei o caminhão no acesso à pista, olhei pro lado que vinha carro, não vi nada e segui para a rodovia. Quando percebi que tinha sido atingido na roda traseira, exatamente no meu ponto cego do retrovisor, contou o motorista, de 26 anos.

Poliana teria atingido o caminhão, mas o filho que estava na garupa escapou pulando da bicicleta. Parei o caminhão na hora, desci da cabine e pedi ajuda a um motoqueiro para ligar pro Samu enquanto eu ligava para a polícia. O menino estava bem, mas a moça não. Nunca passei por nada parecido, contou o motorista, que trabalha profissionalmente na função há 8 anos. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Vila Velha onde prestou depoimento e foi liberado, por isso o nome dele não está sendo divulgado. O caso será encaminhado para a Delegacia de Delitos de Trânsito onde será apurado as circunstâncias do acidente e a responsabilização do motorista.

O filho de Poliana teve um ferimento na boca e passa bem. Foi Deus quem salvou esse menino, afirmou um amigo de Poliana, o auxiliar administrativo Daniel Martins, 24 anos.





Já Poliana não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi recolhido para o Departamento Médico Legal (DML), em Vitória. O marido dela, o técnico de elevadores Wildson Alves Resende, esteve no departamento para realizar a liberação do corpo no final da tarde desta sexta-feira (20).

Minha esposa estava indo visitar uma amiga, no bairro Santa Paula. Não costumava muito passar por ali. É um momento muito triste. Foi meu filho que, no local do acidente, sabia meu telefone e passou para as pessoas que prestavam acidente. Poliana era uma pessoa sempre alegre e que vai deixar muitas saudades, disse o marido ainda em choque pela perda de Poliana.