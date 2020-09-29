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Bairro Alterosas

Ciclista morre em acidente envolvendo caminhão na Serra

O acidente aconteceu no bairro Alterosas, por volta das 17h. A Polícia Civil foi acionada

Publicado em 29 de Setembro de 2020 às 18:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 set 2020 às 18:26
Reprodução
O homem morreu enquanto andava de bicicleta Crédito: Reprodução
Um homem que passava de bicicleta pelo bairro Alterosas, na Serra, morreu após ser vítima de uma colisão envolvendo um caminhão. O acidente aconteceu por volta das 17h. Segundo informações da Polícia Militar, a Polícia Civil foi acionada.
A reportagem de A Gazeta procurou a Polícia Civil, que informou que a ocorrência está em andamento e não há mais detalhes do caso.
Segundo o presidente da Federação Espírito Santense de Ciclismo (FESC), Marcos Paulo, a vítima estava em treinamento com outros colegas ciclistas e ainda não se sabe ao certo o motivo da colisão entre o caminhão e a bicicleta.

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