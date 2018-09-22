Ciclista é atropelado por Transcol na Serra

De acordo com a Guarda Municipal, uma equipe do Samu e da Polícia Militar estiveram no local para prestar atendimento à vítima.
Não há informações do estado de saúde do ciclista.
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