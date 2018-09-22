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BR 101

Ciclista é atropelado por Transcol na Serra

De acordo com a Guarda Municipal, uma equipe do Samu e da Polícia Militar estiveram no local para prestar atendimento à vítima
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 set 2018 às 02:30

Publicado em 22 de Setembro de 2018 às 02:30

Crédito: Pixabay
Um ciclista foi atropelado por um ônibus do sistema Transcol na noite desta sexta-feira (21), na BR 101, na altura do Terminal de Carapina, na Serra, por volta das 22h30.
De acordo com a Guarda Municipal, uma equipe do Samu e da Polícia Militar estiveram no local para prestar atendimento à vítima.
Não há informações do estado de saúde do ciclista. 

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