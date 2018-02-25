Churrasqueiro é suspeito de matar jovem com 20 facadas, em Vitória

Casa onde churrasqueiro flagrou a ex com um jovem e esfaqueou ambos Crédito: Elis Carvalho

Um jovem, de 19 anos, foi assassinado com 20 facadas no bairro Bela Vista, em Vitória, na madrugada deste domingo (25). De acordo com testemunhas, o autor do crime é o ex-marido da mulher com quem a vítima estava dormindo, no momento do assassinato.

O crime aconteceu na Rua São Benedito, por volta de 1h30. Testemunhas contam que o churrasqueiro entrou na casa e flagrou a ex na cama com Richard Alves de Souza Rocha. Ele teria esfaqueado a ex-mulher na costela com a própria faca de trabalho.

Richard Alves de Souza Rocha foi morto com 20 facadas Crédito: Reprodução / Facebook

A mãe de Richard, Simone Alves de Souza, conta que o churrasqueiro arrombou a porta. A ex-mulher dele chegou a correr para a rua gritando por ajuda e foi socorrida por vizinhos. Já Richard não teve a mesma sorte. Ele não conseguiu sair e foi morto com 20 facadas.

"A maioria dos golpes foi no rosto. Não sei se foi porque meu filho era muito bonito, se foi por pura inveja", comenta Simone.

Moradores contam que, na casa onde aconteceu o crime, moram a mulher de 30 anos e seus cinco filhos. O churrasqueiro seria pai de três das crianças e, mesmo não morando no local, visitava os filhos, aproximadamente, duas vezes na semana. O casal se separou nos últimos meses e o suspeito.

Os vizinhos contam que não sabiam que Richard estava na casa. A informação só veio quando um dos filhos da mulher, que foi socorrida, avisou que havia um homem morto dentro da residência. Ao entrarem no local, moradores do bairro perceberam que o jovem já estava morto.

O churrasqueiro, principal suspeito do crime, fugiu do local logo em seguida. Segundo testemunhas, o churrasqueiro foi visto saindo da casa tranquilamente e ainda dando boa noite aos moradores. A mulher continua internada e as crianças foram levadas pelo Conselho Tutelar.