Churrascaria em Vitória é o alvo da vez dos bandidos da madrugada

Bandidos invadiram a Churrascaria Sarandi, em Bento Ferreira, Vitória , durante a madrugada desta quinta-feira (23). O restaurante fica ao lado da prefeitura e do prédio da Secretaria Estadual de Saúde (Sesa).

Os criminosos cortaram a tubulação de cobre de três máquinas de ar-condicionado. Eles subiram no telhado de uma casa vizinha e quebraram a tela da área onde ficam os aparelhos.

que estava escondido em uma moita em um terreno ao lado do restaurante. Quando a polícia chegou, acionada por um vigilante da Secretaria de Saúde, flagrou dois no telhado da casa vizinha, mas os bandidos conseguiram escapar. Acionada novamente pela dona do estabelecimento, a polícia voltou ao local e conseguiu prender um suspeito,

Com informações de Caíque Verli

COMERCIANTES NA LISTA DE RECEPTADORES DE PRODUTOS

Bandidos usam carro para arrombar porta de loja na Serra Crédito: Reprodução

A polícia anunciou que identificou e autuou 37 receptadores de produtos que podem ter sido furtados de lojas arrombadas nas últimas semanas, na Grande Vitória. Segundo a polícia, os materiais apreendidos não tinham nota fiscal, sendo de origem duvidosa. E o que mais surpreendeu as autoridades é o fato de que parte dos produtos estava nas mãos de comerciantes, colegas de profissão das vítimas roubadas.

De acordo com Guilherme Daré, delegado chefe da Polícia Civil, parte dos 37 receptadores autuados é de comerciantes que trabalham vendendo o mesmo tipo de material que as vítimas roubadas, como eletrodomésticos e aparelhos eletrônicos.

Saber disso nos causa indignação e tristeza. Pois esses comerciantes que compram produtos roubados, mesmo que digam não saber a procedência, estão fomentando os crimes de arrombamentos e furtos nos estabelecimentos de outros lojistas. Para inibir isso, as polícias Civil e Militar estão em contato com os comerciantes em reuniões para traçar estratégias. Pois são crimes que resultam não só no prejuízo de lojistas, mas podem terminar com vítimas agredidas ou até mortas em assaltos

O delegado Henrique Vidigal, titular da Delegacia Especializada de Segurança Patrimonial (DSP), contou que desde que os crimes de furtos mediante arrombamentos começaram a crescer, nas últimas semanas, a polícia intensificou as operações. Durante esta quarta-feira (22), a ação foi focada no município de Vila Velha, onde 15 comércios que vendem eletrodomésticos e materiais eletrônicos foram fiscalizados. A polícia apreendeu centenas de celulares sem notas fiscais em uma única loja.

A mesma população que pede segurança, fomenta os crimes quando adquirem produtos de origem duvidosa, sem nota fiscal. Desa forma entraremos em um ciclo vicioso que prejudica toda a sociedade. A segurança pública é um dever do Estado, mas é responsabilidade de todos. A polícia não irá descansar enquanto acabar com esse tipo de comércio ilegal

Além dos comerciantes, entre os 37 autuados, estão um traficante e um homem que compraram os materiais roubados da loja Sipolatti, arrombada quatro vezes em um mês. Com eles, a polícia encontrou uma televisão, um notebook, uma panela elétrica, dois tablets, duas caixas de som e quatro celulares. Os materiais foram levados na última ação sofrida pela Sipolatti, na madrugada do dia 21 de agosto, em Laranjeiras, na Serra.

Os receptadores foram autuados e 36 deles foram liberados após pagamento de fiança. Um único homem permanece detido, mas segundo a polícia, as investigações continuam.

Para Cláudio Sipolatti, diretor da Sipolatti e Presidente do SIndicato dos Lojistas de Vitória e diretor da Fecomércio, lojistas estão sofrendo com os últimos ataques. Ele contou que muitos comerciantes, especialmente os que possuem empresas pequenas, estão pensando em fechar as portas devido ao grande prejuízo que estão tendo.