Chefe do tráfico no Condomínio Ourimar é preso

Preso o chefe do tráfico de drogas do Condomínio Ourimar, Marconi de Oliveira Lopes Crédito: Divulgação/Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu na tarde desta quarta-feira (28) o atual chefe do tráfico de drogas do Condomínio Ourimar, na Serra. Marconi de Oliveira Lopes, de 28 anos, tinha dois mandados de prisão em aberto por homicídio.

No início do ano, uma reportagem exclusiva do Gazeta Online mostrou como moradores de Ourimar vivem reféns da presença do tráfico de drogas no residencial, que conta com 608 apartamentos divididos em blocos. Os bandidos impuseram leis próprias a serem seguidas pelos moradores sob ameaças de represálias se não cumpridas.

Ao todo, 48 famílias documentaram terem sido expulsas de apartamentos somente em 2017. No mesmo ano, sete assassinatos ligados aos traficantes locais ocorreram, sendo dois deles dentro do condomínio. Os demais, os criminosos levaram os corpos para fora do residencial para evitar a entrada da polícia no local, conforme foi investigado pela Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Serra.

Em fevereiro de 2018, um rapaz de 22 anos foi executado a tiros dentro de um apartamento, durante um culto. A morte de Arthur Gonçalves foi o primeiro homicídio dentro de um prédio de Ourimar.