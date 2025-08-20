Outros dois presos

Chefe do tráfico ligado ao TCP é preso em Vitória

Suspeito conhecido como “Sarué” é apontado como líder do tráfico no Moscoso, Piedade e Fonte Grande; apreensão incluiu maconha e mais de R$ 10 mil em dinheiro

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 19:47

Mais de R$ 10 mil e drogas apreendidos Crédito: Divulgação | Polícia Militar

A Polícia Militar prendeu, na tarde desta quarta-feira (20), em Vitória, três pessoas, entre elas um homem apontado como chefe do tráfico de drogas nas regiões do Moscoso, Piedade e Fonte Grande. Igor Maurício Trams, conhecido como “Sarué”, possui três passagens criminais por tráfico e é vinculado ao grupo Terceiro Comando Puro (TCP).

Segundo a PM, ele também mantém ligação com o Morro do Quiabo, em Cariacica. Em 2023, chegou a ameaçar um policial militar da Patrulha da 1ª Companhia.

“Com ele foram encontrados catuques (bilhetes) provavelmente oriundos do presídio. É um indivíduo de altíssima periculosidade”, afirmou o comandante-geral da PMES, coronel Douglas Caus.

Os outros dois detidos também têm antecedentes criminais por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e registros de atos infracionais análogos ao tráfico quando eram menores.

Na ação, a polícia apreendeu diversos tabletes de maconha e mais de R$ 10 mil em espécie.

A reportagem tenta localizar a defesa e o espaço segue aberto para um posicionamento.

