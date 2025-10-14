Vulgo 'Estriba"

Chefe do tráfico do Morro do Quiabo tenta fugir e acaba preso em Cariacica

Pablo Gomes de Jesus, de 26 anos, conhecido como "Estriba", estava com uma pistola e uma mochila com drogas, e foi capturado na segunda-feira (13)

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11:48

Material apreendido com Pablo Gomes de Jesus, apontado pela Polícia Militar como chefe do Morro do Quiabo Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um jovem de 26 anos apontado como chefe do tráfico do Morro do Quiabo, em Porto Novo, Cariacica, foi preso na última segunda-feira (13). Segundo a Polícia Milital (PM), ele estava com uma arma e uma mochila cheia de drogas. Pablo Gomes de Jesus, vulgo "Estriba", tentou fugir pulando muros e entrando em quintais, mas acabou capturado.

Conforme o boletim de ocorrência da PM, os agentes foram até o local após denúncias de que Pablo, que é ligado ao Terceiro Comando Puro (TCP), estaria com uma pistola, vendendo drogas e intimidando os moradores em uma região conhecida como "Mangue Seco".

Assim que viu os policiais, o suspeito fugiu pulando muros, invadindo quintais e entrando em uma área de mata, mas foi alcançado. Com ele foram apreendidas uma pistola, munições e uma mochila com 612 pedras de crack, 16 pinos de cocaína, 40 buchas de maconha, um carregador alongado de pistola contendo 28 munições e duas balanças de precisão.

Ainda segundo a PM, Pablo já se envolveu em confrontos armados com militares duas vezes em junho deste ano. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica e autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.

Ficha criminal

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Pablo tem passagens desde maio de 2017, por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Ele recebeu alvará e foi solto em outubro de 2023.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta