Home
>
Polícia
>
Chefe do tráfico do Morro do Quiabo tenta fugir e acaba preso em Cariacica

Chefe do tráfico do Morro do Quiabo tenta fugir e acaba preso em Cariacica

Pablo Gomes de Jesus, de 26 anos, conhecido como "Estriba", estava com uma pistola e uma mochila com drogas, e foi capturado na segunda-feira (13)

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]

Publicado em 14 de outubro de 2025 às 11:48

Material apreendido com Pablo Gomes de Jesus, apontado pela Polícia Militar como chefe do Morro do Quiabo
Material apreendido com Pablo Gomes de Jesus, apontado pela Polícia Militar como chefe do Morro do Quiabo Crédito: Divulgação | Polícia Militar

Um jovem de 26 anos apontado como chefe do tráfico do Morro do Quiabo, em Porto Novo, Cariacica, foi preso na última segunda-feira (13). Segundo a Polícia Milital (PM), ele estava com uma arma e uma mochila cheia de drogas. Pablo Gomes de Jesus, vulgo "Estriba", tentou fugir pulando muros e entrando em quintais, mas acabou capturado. 

Recomendado para você

Confusão no Centro Prisional Feminino terminou na delegacia; agressora foi autuada com base na Lei Maria da Penha

Detenta agride a ex em presídio de Cariacica após fim de relacionamento

Pablo Gomes de Jesus, de 26 anos, conhecido como "Estriba", estava com uma pistola e uma mochila com drogas, e foi capturado na segunda-feira (13)

Chefe do tráfico do Morro do Quiabo tenta fugir e acaba preso em Cariacica

Adolescente de 12 anos disse à PM que relatou aos dois irmãos que o padrasto tentou passar a mão em seu corpo, e eles acabaram agredindo o homem até a morte

Suspeito de tentar abusar da enteada é morto em Linhares após ela pedir ajuda

Conforme o boletim de ocorrência da PM, os agentes foram até o local após denúncias de que Pablo, que é ligado ao Terceiro Comando Puro (TCP), estaria com uma pistola, vendendo drogas e intimidando os moradores em uma região conhecida como "Mangue Seco".

Assim que viu os policiais, o suspeito fugiu pulando muros, invadindo quintais e entrando em uma área de mata, mas foi alcançado. Com ele foram apreendidas uma pistola, munições e uma mochila com 612 pedras de crack, 16 pinos de cocaína, 40 buchas de maconha, um carregador alongado de pistola contendo 28 munições e duas balanças de precisão.

Ainda segundo a PM, Pablo já se envolveu em confrontos armados com militares duas vezes em junho deste ano. Ele foi levado para a Delegacia Regional de Cariacica e autuado em flagrante por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional.

Ficha criminal

Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), Pablo tem passagens desde maio de 2017, por crimes relacionados ao tráfico de drogas. Ele recebeu alvará e foi solto em outubro de 2023.

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

tráfico de drogas

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais