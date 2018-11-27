Chefe do tráfico de bairro em Vila Velha é preso

O chefe de organização criminosa de tráfico de drogas emfoi preso nesta segunda-feira (26) pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa () do município. Maycon dos Santos, vulgo "Chefinho", de 27 anos, é suspeito de ser um dos chefes do tráfico no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. Ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo em

Segundo o responsável pela operação, delegado Daniel Belchior, Maycon já vinha sendo procurado pelos policiais. Contra ele havia cinco mandados de prisão preventiva, a maioria por homicídios motivados pelo tráfico de drogas. Esses crimes ocorreram entre 2010 e 2017. Outras diligências já haviam sido feitas para localizá-lo. Durante a operação, nós apreendemos uma pistola calibre .40, com três carregadores, um revólver calibre 38, 30 cartuchos de calibre .40 e cinco de calibre .38, explicou.