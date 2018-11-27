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Itapoã

Chefe do tráfico de bairro em Vila Velha é preso

Maycon dos Santos, vulgo 'Chefinho', de 27 anos, é suspeito de ser um dos chefes do tráfico no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. Ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo em Itapuã

Publicado em 27 de Novembro de 2018 às 20:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 nov 2018 às 20:41
De amarelo, Arlon Batista de Souza; ao lado, Maycon dos Santos, vulgo "Chefinho" Crédito: Divulgação | Polícia Civil
O chefe de organização criminosa de tráfico de drogas em Vila Velha foi preso nesta segunda-feira (26) pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município. Maycon dos Santos, vulgo "Chefinho", de 27 anos, é suspeito de ser um dos chefes do tráfico no bairro Primeiro de Maio, em Vila Velha. Ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo em Itapoã.
Segundo o responsável pela operação, delegado Daniel Belchior, Maycon já vinha sendo procurado pelos policiais. Contra ele havia cinco mandados de prisão preventiva, a maioria por homicídios motivados pelo tráfico de drogas. Esses crimes ocorreram entre 2010 e 2017. Outras diligências já haviam sido feitas para localizá-lo. Durante a operação, nós apreendemos uma pistola calibre .40, com três carregadores, um revólver calibre 38, 30 cartuchos de calibre .40 e cinco de calibre .38, explicou.
> Dona de bar é encontrada morta em Cariacica
Os policiais também prenderam durante a operação Arlon Batista de Souza, de 24 anos, suspeito de pertencer à mesma organização criminosa de tráfico de drogas. Com eles, foram apreendidos armas de fogo, carregadores e munições.
Os detidos foram indiciados por posse ilegal de arma de fogo e encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
Durante a operação, foram apreendidos uma pistola calibre .40, com três carregadores, um revólver calibre 38, 30 cartuchos de calibre .40 e cinco de calibre .38 Crédito: Divulgação | Polícia Civil

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