Cerco eletrônico: em 20 dias, bandidos presos e veículos recuperados

Em 20 dias de funcionamento, o Cerco Inteligente de Segurança de Vitória já ajudou a polícia a prender mais bandidos e recuperar veículos roubados. Neste intervalo, três motos e três carros roubados foram devolvidos aos proprietários graças às imagens captadas pelas câmeras que fazem parte do cerco.
O primeiro carro roubado recuperado graças ao cerco ocorreu no dia seguinte à implantação do serviço de segurança, em 21 de abril. Assim que o bandido passou pela Ponte da Passagem, ponto em que há uma câmera de barreira, o alarme foi acionado e a Polícia Militar conseguiu recuperar o veículo. Esse primeiro resultado foi divulgado em primeira mão na coluna Leonel Ximenes, de A Gazeta.
ACIDENTE E EVASÃO
Um outro caso solucionado graças ao cerco eletrônico foi um crime de omissão de socorro, no qual um motociclista foi atropelado por um veículo e o condutor, após o acidente, não prestou socorro à vítima e evadiu-se do local. O motorista suspeito de causar o acidente foi localizado após registro das câmeras.
SEQUESTRO-RELÂMPAGO
Outro caso foi um sequestro-relâmpago que aconteceu no município de Vila Velha. Como houve testemunhas e os dados foram inseridos no sistema do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), quando o veículo passou em uma das barreiras do Cerco Inteligente, o alarme foi disparado e houve a recuperação do veículo e o resgate da vítima.
PRISÃO DE BANDIDO EM JARDIM DA PENHA
O criminoso Vitor de Almeida da Silva, de 20 anos, que causava terror aos moradores de Jardim da Penha, foi preso no dia 23 de abril, na Ponte da Passagem, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, o jovem estava em uma motocicleta com restrição de furto/roubo.
Câmeras do Cerco Inteligente de Segurança de Vitória flagraram o criminoso e os agentes deram início à perseguição. Na altura da Ponte da Passagem, Vitor foi encurralado pela guarda e detido. Como ele apresentava ferimentos, foi encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória.
Para o secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira, o sistema é uma conquista para a cidade. "É um serviço de excelência que já está trazendo segurança para a cidade. Por Vitória ser uma ilha, temos um sistema com grande eficácia, pois os pontos de entrada e saída da cidade estão monitorados 24 horas por dia e, com isso, esperamos que os crimes na capital sejam evitados".
COMO FUNCIONA O CERCO ELETRÔNICO?
Em 18 locais da Capital foram instaladas câmeras que são capazes de identificar todos os veículos que passam pelos pontos de barreira. Caso haja uma restrição de furto ou roubo do veículo ou mesmo um indicativo de suspeita emitido pelas forças de segurança, será disparado um alerta na Central de Videomonitoramento da Guarda Civil Municipal, que solicitará a abordagem das equipes da Guarda ou da Polícia Militar.
São 70 câmeras com sistema de monitoramento OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), que leem as placas e fotografam as traseiras dos veículos, gerando um banco de dados com todos os carros que passarem pelas barreiras. Automaticamente, os dados são cruzados com a base do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que tem as informações do carro.
A barreira eletrônica está instalada nos seguintes pontos:
Rodovia ES 468 (Norte-Sul)
Rua Carlos Lindenberg
Avenida Augusto Emílio Estelita Lins
Avenida José Rato
BR-101 Norte (Reta do antigo aeroporto)
Avenida Dante Michelini
Rodovia Serafim Derenzi (em dois pontos)
Ponte da Passagem
Ponte Ayrton Senna
Ponte de Camburi
Entrada da Ilha do Frade
Entrada da Ilha do Boi
Terceira Ponte
Avenida Vitória
Avenida Beira-Mar
Segunda Ponte
Ponte Florentino Avidos (Cinco Pontes)