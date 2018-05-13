Cerco eletrônico: em 20 dias, bandidos presos e veículos recuperados

Em 20 dias de funcionamento, o Cerco Inteligente de Segurança de Vitória já ajudou a polícia a prender mais bandidos e recuperar veículos roubados. Neste intervalo, três motos e três carros roubados foram devolvidos aos proprietários graças às imagens captadas pelas câmeras que fazem parte do cerco.

O primeiro carro roubado recuperado graças ao cerco ocorreu no dia seguinte à implantação do serviço de segurança, em 21 de abril. Assim que o bandido passou pela Ponte da Passagem, ponto em que há uma câmera de barreira, o alarme foi acionado e a Polícia Militar conseguiu recuperar o veículo. Esse primeiro resultado foi divulgado em primeira mão na coluna Leonel Ximenes , de A Gazeta.

O Fiat Uno estava com quatro bandidos a bordo ao passar pelo cerco eletrônico da Ponte da Passagem. Eles fugiram antes de o veículo ser recuperado Crédito: PMV | Divulgação

ACIDENTE E EVASÃO

Um outro caso solucionado graças ao cerco eletrônico foi um crime de omissão de socorro, no qual um motociclista foi atropelado por um veículo e o condutor, após o acidente, não prestou socorro à vítima e evadiu-se do local. O motorista suspeito de causar o acidente foi localizado após registro das câmeras.

Câmera flagrou caso de omissão de socorro, no qual o motorista não socorreu vítima de acidente Crédito: Divulgação | PMV

SEQUESTRO-RELÂMPAGO

Outro caso foi um sequestro-relâmpago que aconteceu no município de Vila Velha. Como houve testemunhas e os dados foram inseridos no sistema do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), quando o veículo passou em uma das barreiras do Cerco Inteligente, o alarme foi disparado e houve a recuperação do veículo e o resgate da vítima.

PRISÃO DE BANDIDO EM JARDIM DA PENHA

João Vitor foi preso na Ponte da Passagem, em Vitória Crédito: Internauta | Whatsapp

causava terror aos moradores de Jardim da Penha, foi preso no dia 23 de abril, na Ponte da Passagem, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, o jovem estava em uma motocicleta com restrição de furto/roubo. O criminoso Vitor de Almeida da Silva, de 20 anos, que, foi preso no dia 23 de abril, na Ponte da Passagem, em Vitória. Segundo a Guarda Municipal, o jovem estava em uma motocicleta com restrição de furto/roubo.

Câmeras do Cerco Inteligente de Segurança de Vitória flagraram o criminoso e os agentes deram início à perseguição. Na altura da Ponte da Passagem, Vitor foi encurralado pela guarda e detido. Como ele apresentava ferimentos, foi encaminhado ao Hospital São Lucas, em Vitória.

Bandido em moto roubada flagrado pelo cerco eletrônico de Vitória Crédito: PMV

Para o secretário municipal de Segurança Urbana, Fronzio Calheira, o sistema é uma conquista para a cidade. "É um serviço de excelência que já está trazendo segurança para a cidade. Por Vitória ser uma ilha, temos um sistema com grande eficácia, pois os pontos de entrada e saída da cidade estão monitorados 24 horas por dia e, com isso, esperamos que os crimes na capital sejam evitados".

COMO FUNCIONA O CERCO ELETRÔNICO?

Em 18 locais da Capital foram instaladas câmeras que são capazes de identificar todos os veículos que passam pelos pontos de barreira. Caso haja uma restrição de furto ou roubo do veículo ou mesmo um indicativo de suspeita emitido pelas forças de segurança, será disparado um alerta na Central de Videomonitoramento da Guarda Civil Municipal, que solicitará a abordagem das equipes da Guarda ou da Polícia Militar.

São 70 câmeras com sistema de monitoramento OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), que leem as placas e fotografam as traseiras dos veículos, gerando um banco de dados com todos os carros que passarem pelas barreiras. Automaticamente, os dados são cruzados com a base do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), que tem as informações do carro.

Videowall da Prefeitura de Vitória: equipamento recebe imagens captadas pelo cerco eletrônico da cidade. Crédito: Divulgação/PMV

A barreira eletrônica está instalada nos seguintes pontos:

Rodovia ES 468 (Norte-Sul) Rodovia ES 468 (Norte-Sul)

Rua Carlos Lindenberg Rua Carlos Lindenberg

Avenida Augusto Emílio Estelita Lins Avenida Augusto Emílio Estelita Lins

Avenida José Rato Avenida José Rato

BR-101 Norte (Reta do antigo aeroporto) BR-101 Norte (Reta do antigo aeroporto)

Avenida Dante Michelini Avenida Dante Michelini

Rodovia Serafim Derenzi (em dois pontos) Rodovia Serafim Derenzi (em dois pontos)

Ponte da Passagem Ponte da Passagem

Ponte Ayrton Senna Ponte Ayrton Senna

Ponte de Camburi Ponte de Camburi

Entrada da Ilha do Frade Entrada da Ilha do Frade

Entrada da Ilha do Boi Entrada da Ilha do Boi

Terceira Ponte Terceira Ponte

Avenida Vitória Avenida Vitória

Avenida Beira-Mar Avenida Beira-Mar

Segunda Ponte Segunda Ponte