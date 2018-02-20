Central Carapina: tiroteio termina em morte e viaturas apedrejadas

Homicídio em Central Carapina, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Um jovem de 18 anos morreu durante um confronto com a polícia no bairro Central Carapina , na Serra , na tarde desta terça-feira (20). A morte causou indignação em moradores do bairro, que apedrejaram duas viaturas, sendo uma delas a do delegado que comandava a ação.

A revolta se estendeu até o início da noite e terminou com carros quebrados e um protesto na BR 101. Ônibus deixaram de circular no bairro e escolas e parte do comércio ficaram fechados.

Paulo Sérgio de Oliveira Júnior, 25 anos, suspeito dos dois últimos homicídios ocorridos no bairro. Uma equipe da Delegacia de Crimes Contra à Vida (DCCV) da Serra chegou a Central Carapina, por volta das 14h30, para cumprir um mandado de prisão contra

A informação da polícia é de que ele estava dentro de uma casa, na Rua Ceará. A residência foi cercada por uma equipe de sete policiais. Quando entraram pelos fundos do imóvel, os investigadores já se depararam com Deusimar Lucas Cunha Neves.

O jovem, que já tem passagem pela polícia por tráfico de drogas e foi detido há 15 dias por suspeita de homicídio, estava armado com uma pistola calibre ponto 40, segundo a PC. Deusimar apontou a arma para os policiais e um deles atirou de imediato contra o jovem, que foi atingido por oito tiros, nas regiões das pernas e peito.





Os outros dois suspeitos que estavam na residência conseguiram fugir, inclusive Paulo Sérgio, que era alvo da operação. Contra ele constam cinco mandados de prisão em aberto por homicídio.

Na fuga, Paulo Sérgio deixou para trás uma pistola calibre 9 milímetros, modificada e com capacidade para 30 tiros. De acordo com a polícia, Deusimar era integrante da Gangue da Vala, uma das mais violentas de Central Carapina.

Familiares de Deusimar se revoltaram com a morte dele e jogaram pedras na viatura descaracterizada da DCCV da Serra. A pedra atingiu o vidro traseiro do veículo. Neste momento, foi solicitado o reforça da Polícia Militar.

Corpo sendo recolhido pela perícia da Polícia Civil Crédito: Fernando Madeira

PEDRAS

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e a Perícia Criminal foram acionadas para o local e recebidas à pedradas assim que chegaram no bairro.

O vidro de trás, onde fica o cofre da viatura, ficou estilhaçado com a pedrada. Moradores ainda atiraram pedras contra os policiais.

Não venham para cima da polícia, pois não vamos recuar. Somos altamente treinados para revidar Delegado Rodrigo Sandi Mori

O clima no bairro ficou tenso e a equipe de reportagem, inclusive, se abrigou embaixo de uma escada para não ser alvo das pedradas também.

Para ajudar a controlar a situação no bairro, foram deslocadas para o local equipes da Força Tática e Grupo de Apoio Operacional (GAO) da PM, e do Grupo de Operações Táticas (GOT) da PC, além de investigadores da DCCV da Serra, DHPP e da perícia.

"CLUBE DE TIRO"

Na casa alvo da operação, a polícia descobriu um muro onde os suspeitos praticavam tiro ao alvo. O local estava repleto de marcas de balas e, segundo a polícia, era usado para o treinamento de traficantes.

Os conflitos no bairro nos últimos meses tem sido constantes, motivados por gangues que disputam o controle do tráfico de drogas na região.

RODOVIA BLOQUEADA

Quem passava pela BR 101 ontem, nas imediações do bairro Central Carapina, na Serra, presenciava um cenário de medo: Bandidos encapuzados, tiros, ônibus depredados e moradores sem conseguir chegar em casa.

De acordo com a polícia, por volta das 17 horas criminosos e alguns moradores foram para uma das entradas no bairro, na BR 101, atear fogo em pneus em protesto pela morte de Deusimar Lucas Cunha Neves, de 18 anos. O grupo foi impedido por uma equipe da Polícia Militar que estava na região e acabou se dispersando.

Enquanto isso, em uma segunda entrada do bairro, também na BR 101, um ônibus foi depredado com pedras e teve os vidros quebrados. Criminosos ainda tentaram colocar fogo em outro Transcol, ateando um líquido inflamável no veículo, mas foram impedidos por uma equipe da Polícia Civil que passava pelo local.

Motoristas também relataram tentativa de arrastão na BR 101, mas a polícia não confirmou nenhuma ocorrência do tipo. Após os criminosos e manifestantes retornarem ao bairro, policiais pediram reforço.

Homens da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Força Tática, Patrulhamento Ordinário, Tropa de Choque, Companhia Independente de Missões Especiais (Cimespe) fecharam as entradas do bairro.

Nesse momento, os manifestantes iniciaram um protesto na rua principal de Central Carapina. Do local, os traficantes atiraram e atearam fogos na direção dos policiais.

Eu entrei no bairro e vi, entre alguns moradores, vários criminosos encapuzados e armados. Eles gritavam que iriam colocar o terror, que eles que mandavam. Falaram que iriam cortar as luzes do bairro, que era toque de recolher. Foi quando decidi sair do bairro e retornar para a BR 101, contou um estudante de 25 anos.

Segundo a polícia, os policiais revidaram com bombas de efeito moral. Por volta das 18h30 a PRF fechou a via sentido Serra - Vitória. Uma pista sentido Vitória - Serra também foi fechada e o acesso era feito por uma pista lateral. A interdição, que durou cerca de 40 minutos, refletiu em um grande congestionamento durante toda a noite. A PRF não informou a quilometragem do engarrafamento.

ESCOLAS DE PORTAS FECHADAS

Por conta do homicídio, as escolas do município suspenderam as aulas do turno vespertino. Em nota, a Prefeitura Municipal da Serra informou que a carga horária será reposta e que as atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) e do Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI) serão retomadas nesta quarta-feira (21).