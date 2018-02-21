Central Carapina: alvo da polícia escapou pela segunda vez em 15 dias

Paulo Sérgio Oliveira Junior, 25 anos, tem cinco mandados de prisão por homicídio Crédito: Reprodução / Facebook

morte de um jovem de 18 anos, o que revoltou a comunidade. Deusimar Lucas Cunha Neves foi morto por um investigador ao apontar a arma, uma pistola .40, para a equipe da Delegacia de Crimes Contra a Vida da Serra, que chegava ao local. O alvo do mandado de prisão que seria cumprido pela Polícia Civil no bairro Central Carapina, na Serra, na tarde desta terça-feira (20) escapou pela segunda vez em 15 dias. A ação terminou com a. Deusimar Lucas Cunha Neves foi morto por um investigador ao apontar a arma, uma pistola .40, para a equipe da Delegacia de Crimes Contra a Vida da Serra, que chegava ao local.

Após os tiros, Paulo Sérgio de Oliveira Júnior, 25 anos, que era o alvo do mandado, fugiu. Segundo a Polícia Civil, ele tem cinco mandados de prisão em aberto por homicídio.

Essa não foi a primeira vez que Paulo Sérgio escapou da Polícia Civil. Uma ação para cumprimento dos mandados foi realizada pela mesma delegacia há 15 dias, mas ele não havia sido encontrado. Na casa do procurado, os policiais encontraram Deusimar Lucas, que foi levado à delegacia para averiguação e liberado. O rapaz, que morreu na ação policial desta terça, tinha passagem por tráfico de drogas.

Há cinco dias, Paulo Sérgio postou uma foto nas redes sociais em que aparece de colete a prova de balas exibindo duas armas. Na legenda, ele escreveu "Agindo na transparência até com os falsos para não me igualar a eles. Brota satanás".

ENTENDA

O caso aconteceu por volta das 14h30 e abalou os moradores da região. Após a morte de Deusimar, as viaturas da Polícia Civil foram apedrejadas.

Por conta do clima tenso, foram enviados ao local a Força Tática e a Companhia Independente de Missões Especiais (Cimesp), da Polícia Militar, além da perícia e do Grupo de Operações Táticas da Polícia Civil.

Durante perícia, foi constatado que o adolescente foi atingido por oito disparos, a maioria no peito. O corpo foi encaminhado para o DML de Vitória.

Policiais afirmaram que, durante o trabalho no local, foram hostilizados e xingados por populares. Ao retornarem para a viatura, os investigadores e peritos da Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) perceberam que os vidros do carro haviam sido quebrados.

Duas pessoas foram conduzidas para a Delegacia de Crimes Contra a Vida da Serra, mas foram liberadas ainda durante a tarde.

PROTESTO NA BR 101

Após a ação da Polícia Civil, moradores de Central Carapina se manifestaram ateando fogo em entulhos para impedir a passagem de motoristas na BR 101. A Eco101 informou que, por volta de 16h30, as faixas foram liberadas.

PISTA BLOQUEADA

A Eco101 informou que a pista lateral e a principal da BR 101 ficaram bloqueadas no início da noite desta terça (20) por conta de uma operação policial. Por causa da interdição, muitos motoristas ficaram presos no longo congestionamento. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, as pistas foram totalmente liberadas por volta das 20h30.

ESCOLAS DE PORTAS FECHADAS

Por conta da morte de Deusimar, as escolas do município suspenderam as aulas do turno vespertino. Em nota, a Prefeitura Municipal da Serra informou que a carga horária será reposta e que as atividades da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) e do Centro Municipal de Ensino Infantil (CMEI) serão retomadas nesta quarta-feira (21).