Cavalos vítimas de maus-tratos são resgatados em Cariacica

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 18:54

Dois equinos em situação de maus-tratos foram resgatados durante operação em Cariacica
Dois equinos em situação de maus-tratos foram resgatados durante operação em Cariacica Crédito: PCES/Divulgação

Dois cavalos em situação de maus-tratos foram resgatados durante uma operação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), em conjunto com a Prefeitura de Cariacica. Uma mulher de 43 anos foi conduzida à delegacia.

Durante a fiscalização, ocorrida na tarde de quarta-feira (1º), após uma denúncia de crime ambiental no bairro Vila Isabel, foi constatado que os animais apresentavam lesões na pele, doenças e estavam pintados com tinta vermelha.

Além disso, havia inadequação na alimentação, no fornecimento de água e os animais viviam em meio a lixo e entulhos. A ação foi acompanhada por uma médica-veterinária, que atestou que um dos animais apresentava sinais de trismo e infestação por ectoparasitas. Já a égua tinha lesões no dorso.

Os animais foram apreendidos pela Secretaria Municipal. Já a proprietária, assinou um Termo Circunstanciado (TC) na delegacia, pelo crime de maus-tratos, e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.

