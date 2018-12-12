Catedral de Campinas celebra missa em homenagem às vítimas de ataque

Missa na Catedral Metropolitana de Campinas após ataque desta terça-feira Crédito: Rovena Rosa/ Agência Brasil

Lentamente, a Catedral Metropolitana de Campinas retoma a rotina de atividades após o atentado ocorrido nesta terça-feira (11) - quando um atirador matou quatro pessoas dentro do templo e depois tirou a própria vida. A missa desta quarta-feira (12), em homenagem às vítimas, foi celebrada no mesmo horário do ataque.

Sabemos que vocês, familiares, choram e nós choramos também, disse o padre Rafael Capelato durante a cerimônia.

Tristeza e tragédia eram palavras ouvidas com frequência nos comentários dos fiéis que lotaram a igreja. A história da catedral, inaugurada em 1883, com piso e altares de madeira foi lembrada. Fizemos esse gesto de reconsagração do templo que foi violado por um ato tão violento e trágico, disse.

DEPOIMENTO

O analista de contas Altair Dias, 45 anos, estava hoje na missa em homenagem às vítimas. Ele disse que na terça-feira (11) chegou a se sentar ao lado do atirador, mas saiu da igreja antes do início do atentado. Eu venho sempre de manhã ou à noite. Estou afastado [do trabalho] porque eu descobri que tenho um câncer, disse.

Altair Dias afirmou que Euler Fernando Grandolpho, autor do ataque, estava sereno e não dava pistas de que agiria com violência minutos depois.

O analista disse que soube da tragédia depois, alertado pela filha e por amigos. A minha filha e amigos sabem que eu venho esse horário e ficaram preocupados.

ATAQUE