Caso Thayná: acusado de assassinar menina chega ao Fórum de Viana

Estudantes protestam na frente de fórum em audiência do Caso Thayná Crédito: Fernando Madeira

Aconteceu na tarde desta quinta-feira (12) a primeira audiência sobre o assassinato Thayná Andressa de Jesus Prado, de 12 anos. A ossada da menina foi encontrada em novembro de 2017, depois dela ficar desaparecida por 24 dias. Acusado de matar a garota, Ademir Lúcio Ferreira, de 55 anos, chegou para depor ao Fórum Juiz Olival Pimentel, no Centro de Viana, por volta de 13h20.

A mãe de Thayná, Clemilda Aparecida de Jesus, de 31 anos, ficou muito abalada quando viu Ademir. Ele está preso desde o dia 13 de novembro, acusado do crime. Na última semana ele foi condenado pelo crime de estupro contra uma criança de 11 anos.

Parece que eu estou vivendo tudo outra vez. Esse pesadelo não acaba, e esse monstro aí cheio de proteção. Quem precisava de proteção era a minha filha, as crianças. Mas alivia saber que toda a população sabe onde esse monstro está, e ele não está aí escondido em algum lugar fazendo de novo Clemida, mãe da menina Thayná

Ademir foi recebido no Fórum de Viana com xingamentos e gritos por Justiça. Para Clemilda, que tem enfrentado dias difíceis desde a morte da filha, a expectativa é de que o acusado vá a júri popular.

O acusado deixou o fórum por volta das 17h10. Cinco testemunhas de acusação foram ouvidas.

Ademir chega ao fórum para audiência do Caso Thayná Crédito: Fernando Madeira

"São os piores dias da minha vida. Minha vida acabou. Ele me enterrou. Eu espero um júri popular para ter, pelo menos, a hipótese de ele pegar mais tempo (de cadeia). Quem sabe ele não fica pelo menos 30 anos (preso), que é o que Brasil dá para um monstro como esse. Pelo menos isso. Daqui 30 anos já vai sair velhinho demais, quase morrendo, não vai fazer com mais ninguém. Pelo menos esse não vai fazer com mais ninguém", declarou.

DESAPARECIMENTO

Thayná Andressa de Jesus do Prado, de 12 anos, desapareceu no bairro Universal, em Viana, no dia 17 de outubro Crédito: Ruhani Maia

Thayná Andressa de Jesus do Prado, de 12 anos, desapareceu no bairro Universal, em Viana, no dia 17 de outubro. Ela foi vista pela última vez quando entrava em um carro após deixar um supermercado no bairro onde mora. Segundo investigações, o veículo pertence a Ademir Lúcio Ferreira de Araújo, de 52 anos. O homem tem passagens pela polícia e saiu da cadeia em dezembro do ano passado, depois de cumprir pena por homicídio. Ele é acusado de estuprar uma criança de 11 anos três dias antes do sequestro de Thayná.

Depois de um longo trabalho de buscas, Ademir foi encontrado pela polícia no centro de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no dia 13 de novembro, três dias depois que a ossada foi encontrada. A mãe da menina chegou a fazer diversos protestos na Grande Vitória como forma de pressionar as autoridades a descobrirem o paradeiro da filha e do sequestrador.

VÍDEO DO SEQUESTRO

CONDENAÇÃO POR ESTUPRO