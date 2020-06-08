Caso Thamires: assassino continua foragido 6 meses após crime no ES

Polícia Civil divulgou, ainda em 2019, foto do executor de Thamires Lourençoni Crédito: Divulgação - Polícia Civil

Responsável pela execução da agricultora de 27 anos, a pedido das duas mulheres, Wilson Roberto continua foragido. Segundo a Sejus, até a tarde de sexta-feira (5), não havia registro no sistema com o nome do assassino. A informação é confirmado pelo Banco Nacional de Mandados. Expedido no dia 12 de dezembro de 2019, o mandado ainda apresenta pendência em seu cumprimento.

Mandado de prisão de Wilson Roberto ainda não foi cumprido Crédito: Reprodução

O CRIME: MORTA POR ENCOMENDA

Thamires morreu ao reagir a um assalto em Vargem Alta Crédito: Arquivo pessoal

Imagens da câmera de videomonitoramento de uma empresa de mármore e granito ajudaram na investigação da policia. O vídeo mostra um carro branco, em que estavam os executores do crime, entrando na frente do caminhão do marido de Thamires.

Thamires foi atingida na cabeça e nas costas, foi levada para um hospital da região, mas não resistiu e morreu. Thamires era casada e tinha três filhos.

Durante as investigações, Sulamita - madrasta do marido de Thamires - falou em depoimento que contratou Wilson para "dar um susto" na mulher. Flávia, filha de Sulamita, confessou em seu depoimento que contratou Wilson, conhecido como Negão Chaquila, para matar Thamires.