Caso Taiana: mulher que denunciou Scopel por agressão depõe

Taiana França denuncia agressões cometidas pelo seu ex-marido, Adriano Scopel Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

A cantora Taiana França, de 25 anos, que denunciou o marido, o empresário Adriano Scopel, por ameaçças e agressões, compareceu à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Vitória para prestar depoimento, na tarde desta sexta-feira (8).

Ela chegou por volta das 13h50, visivelmente abalada, acompanhada do advogado Flávio Fabiano. Taiana não quis falar com a imprensa e foi direto para a sala da delegada. Às 18h20, quase 5 horas depois, a cantora deixou a delegacia.

EMPRESÁRIO JÁ PRESTOU DEPOIMENTO

O empresário Adriano Scopel, acusado pela esposa Taiana França de agressão e ameaças, prestou depoimentos na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Vitória na tarde desta quinta-feira (7). O advogado de Taiana, Flávio Fabiano, foi à delegacia para acompanhar os esclarecimentos do empresário, que recusou a presença dele.

Empresário Adriano Scopel, denunciado por agressão, presta depoimento em Vitória Crédito: Ricardo Medeiros | GZ

Adriano chegou acompanhado do advogado e não falou com ninguém, nem mesmo parou na recepção para aguardar atendimento; ele entrou direto para a sala da delegada. Scopel deixou a delegacia por volta das 18 horas. O advogado que defende o empresário, Marco Antônio Barreto, disse que, no depoimento, foram fornecidas informações importantes sobre o fato e disponibilizada documentação nova.

O CASO

A cantora Taiana França, de 25 anos, denunciou uma série de ameaças e agressões partidas do marido, o empresário do ramo portuário Adriano Scopel, de 39 anos. O estopim para a denúncia foi uma agressão física, que teria acontecido na frente de carca de 30 pessoas, durante uma festa surpresa que a vítima organizou na casa onde o casal vivia, na Mata da Praia, em Vitória.

A Justiça concedeu à Taiana uma medida protetiva de urgência. Procurado pela reportagem do Gazeta Online, o empresário negou todas as acusações.

Segundo boletim registrado por Taiana, Scopel é acusado de agredir e ameaçar a esposa durante a maior parte do tempo da relação, que durou três anos e meio, sendo dez meses de casamento. A vítima nunca havia denunciado por medo das ameaças de morte que recebia.

Um dia após tornar pública a denúncia, a cantora Taiana recebeu apoio de inúmeras pessoas através de mensagens. Ela disse que, com a repercussão da denúncia, muita gente a procurou para dar forças e para declarar que já haviam presenciado Scopel agredindo a esposa na rua.