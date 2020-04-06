Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Atropelada na Lindenberg

Caso Ramona: um mês após morte, família pede justiça

Wilker Wailant, réu no processo judicial, foi preso preventivamente no dia 6 de março e solto 20 dias depois, no dia 26. A Justiça concedeu liminar e ele vai responder ao processo em liberdade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2020 às 11:24

Publicado em 06 de Abril de 2020 às 11:24

Ramona completaria 20 anos nesta quarta-feira (25)
Ramona completaria 20 anos nesta quarta-feira (25) Crédito: Arquivo da Família
Um mês após a morte de Ramona Bergamini Toledo, de 19 anos, na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha, a família da estudante de fisioterapia convive com a dor da perda e com o sentimento de impunidade. O motorista acusado de matar a universitária no acidente está solto e vai responder ao processo em liberdade. Familiares da universitária pedem justiça.
Caso Ramona - um mês após morte, família pede justiça
Irmão de Ramona, Rodrigo Rocha não consegue mais dormir desde que a irmã morreu. Ele passa as madrugadas fazendo pesquisas na internet e lendo sobre casos semelhantes ao da estudante.
"Quem foi julgado, quem foi preso, a sentença, as estatísticas. Passo a noite toda fazendo isso no celular. É de chorar. De 110, dois, no máximo três tiveram uma sentença. Geralmente, o acusado responde em liberdade", conta.

MOTORISTA GANHOU DIREITO A LIBERDADE NO DIA DO ANIVERSÁRIO DE RAMONA

Antes de completar um mês da morte da estudante, o motorista que a atingiu no acidente já estava solto.  Wilker Wailant deixou a prisão no dia 26 de março, em respeito à decisão do STJ que lhe garantiu o direito à liberdade um dia antes, no dia 25, quando Ramona completaria 20 anos. Para a família, fica a dor da perda e a sensação de impunidade.
"Se as pessoas tivessem um pouquinho de consciência e soubessem o tamanho de uma dor, ninguém nunca beberia e pegaria um carro para dirigir. Não desejamos isso para ninguém. É uma dor que não diminui. O tempo vai passando e a dor só aumenta", afirma Pâmela, irmã de Ramona.
"Não posso encarar aquilo apenas como um acidente de trânsito. O cara estava a mais de 130 km/h, embriagado, e a pista estava molhada. Atingiu minha irmã na contramão, ela estava parada no sinal. Não pode ser um homicídio culposo. É impossível que ele não tenha tido intenção de matar"
Rodrigo Rocha - Irmão de Ramona

MOTORISTA VAI RESPONDER EM LIBERDADE

Wilker Wailant, réu no processo judicial, foi preso preventivamente no dia 6 de março e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Viana 2. Ele foi solto 20 dias depois, no dia 26 de março. A justiça concedeu liminar e ele vai responder ao processo em liberdade.

Fotojornalismo: motoboys protestam por morte de Ramona

O ACIDENTE

O acidente aconteceu na noite de 4 de março, na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. De acordo com o registrado pela Guarda Municipal de Trânsito, Wilker invadiu a contramão da via e atingiu a moto em que estava a jovem. A universitária voltava do trabalho e aguardava a abertura de um semáforo.
De acordo com pessoas que estiveram no local, a batida teria acontecido por volta das 23h30 da quarta-feira (4). Além da motocicleta em que Ramona estava, um carro popular e um ônibus do sistema Transcol também foram atingidos. Os ocupantes do coletivo não se feriram, mas a motorista do subcompacto chegou a ser socorrida para um hospital de Vila Velha.
*Com informações da TV Gazeta

Veja Também

Sesa orienta uso de luvas e máscaras em salões de beleza no ES

Fim de semana violento: polícia registra 10 assassinatos no ES

Pico de Covid-19 no ES será em meados de abril, diz subsecretário

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados