Caso Ramona: um mês após morte, família pede justiça

Ramona completaria 20 anos nesta quarta-feira (25) Crédito: Arquivo da Família

Um mês após a morte de Ramona Bergamini Toledo, de 19 anos, na Avenida Carlos Lindenberg, em Vila Velha , a família da estudante de fisioterapia convive com a dor da perda e com o sentimento de impunidade. O motorista acusado de matar a universitária no acidente está solto e vai responder ao processo em liberdade. Familiares da universitária pedem justiça.

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Irmão de Ramona, Rodrigo Rocha não consegue mais dormir desde que a irmã morreu. Ele passa as madrugadas fazendo pesquisas na internet e lendo sobre casos semelhantes ao da estudante.

"Quem foi julgado, quem foi preso, a sentença, as estatísticas. Passo a noite toda fazendo isso no celular. É de chorar. De 110, dois, no máximo três tiveram uma sentença. Geralmente, o acusado responde em liberdade", conta.

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"Se as pessoas tivessem um pouquinho de consciência e soubessem o tamanho de uma dor, ninguém nunca beberia e pegaria um carro para dirigir. Não desejamos isso para ninguém. É uma dor que não diminui. O tempo vai passando e a dor só aumenta", afirma Pâmela, irmã de Ramona.

"Não posso encarar aquilo apenas como um acidente de trânsito. O cara estava a mais de 130 km/h, embriagado, e a pista estava molhada. Atingiu minha irmã na contramão, ela estava parada no sinal. Não pode ser um homicídio culposo. É impossível que ele não tenha tido intenção de matar" Rodrigo Rocha - Irmão de Ramona

MOTORISTA VAI RESPONDER EM LIBERDADE

Wilker Wailant, réu no processo judicial, foi preso preventivamente no dia 6 de março e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Viana 2. Ele foi solto 20 dias depois, no dia 26 de março. A justiça concedeu liminar e ele vai responder ao processo em liberdade.

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O ACIDENTE

O acidente aconteceu na noite de 4 de março, na Avenida Carlos Lindenberg, na altura do bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. De acordo com o registrado pela Guarda Municipal de Trânsito, Wilker invadiu a contramão da via e atingiu a moto em que estava a jovem. A universitária voltava do trabalho e aguardava a abertura de um semáforo.

De acordo com pessoas que estiveram no local, a batida teria acontecido por volta das 23h30 da quarta-feira (4). Além da motocicleta em que Ramona estava, um carro popular e um ônibus do sistema Transcol também foram atingidos. Os ocupantes do coletivo não se feriram, mas a motorista do subcompacto chegou a ser socorrida para um hospital de Vila Velha.