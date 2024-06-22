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Relato emocionado

Caso Paloma: 'Era o nosso xodó', diz irmã de menina assassinada no ES

Paloma Fernandes tinha 6 anos e foi encontrada morta dentro da casa onde morava em Cariacica, Grande Vitória; a mãe, Sônia Fernandes, estava caída ao lado da filha com ferimentos e segue internada em estado grave
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 jun 2024 às 17:09

Publicado em 22 de Junho de 2024 às 17:09

Paloma Fernandes, 6 anos, espancada até a morte em Cariacica
Paloma Fernandes, 6 anos, espancada até a morte em Cariacica Crédito: Acervo familiar
A família de Paloma Fernandes, de 6 anos, espancada até a morte dentro da casa que morava com o pai e a mãe, disse que ainda está tentando entender o que aconteceu. Além da perda da caçula da família, os irmãos se dividem para visitar a mãe, Sônia Fernandes, que está internada em estado grave no hospital. Mãe e filha foram encontradas caídas no chão na noite de terça-feira (18) em Cariacica, na Grande Vitória.
De acordo com a Polícia Civil, o pai, Oseas Marciel Soares, de 48 anos, é um dos principais suspeitos de ter matado a filha e agredido Sônia. Ele foi encontrado morto em uma área de mata próximo ao local onde morava no bairro Novo Brasil.
A perícia apontou que a criança morreu devido a um corte profundo na cabeça. Segundo as investigações, as agressões foram praticadas por volta das 17h, mas a PM só foi acionada para a ocorrência à noite, após uma denúncia de um homicídio. A irmã mais velha de Paloma, Jenny Fernandes, contou que a pequena sempre foi muito querida na família e também na escola onde estudava.
"Era o nosso xodó. Uma criança incrível, muito querida e simpática, as cartinhas que a gente tem recebido da escola"
Jenny Fernandes - Irmã de Paloma
"Ela nasceu no dia 5 de novembro de 2017, e quando a Palominha nasceu, nasce o amor da nossa vida. Era o nosso xodó. Uma criança incrível, muito querida e simpática, as cartinhas que a gente tem recebido da escola", relatou Jenny. Ainda segundo a polícia, Oseas fugiu após o crime. Seu corpo foi encontrado três dias depois, na sexta-feira (21). A menina foi enterrada na quinta-feira (20) na mesma cidade onde morava com os pais.
"O dia do enterro foi um dos dias mais difíceis da nossa vida. O que a gente vai guardar são as memórias boas dela. A gente é grato por ter vivido 6 anos de vida dela, de ter o privilegio de ter ela como nossa irmã", comentou a irmã.

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Mãe internada em estado grave

Sônia segue internada em estado grave no Hospital Estadual de Urgência e Emergência de Vitória. Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar, os policiais encontraram a mulher viva, mas com dificuldade de falar e andar. A vítima apresentava um afundamento na cabeça e um hematoma no tórax.
"Vou te falar a verdade, a gente esperava que ela partisse mesmo. Foram muitos traumas, principalmente na cabeça. Mas ela consegue mexer as mãos, uma das pernas. No dia seguinte a internação nós fomos visitá-la e para a nossa surpresa, a gente chegou lá e ela estava de olhos abertos. Ver essa cena foi um acalento para o nosso coração diante de tudo que a gente está enfrentando", desabafou Jenny.
Ao poucos, Jenny disse que ela e os irmãos percebem melhoras no quadro da mãe, mas que ainda é delicado. "Ela está vivendo um dia após o outro, dias de milagres mesmo, lutando pela vida. Minha mãe começou a reagir com a gente, vimos que nos reconheceu, mas ainda não fala. Nossa presença é muito importante para a melhora dela, já até nos abraçou", disse Jenny.

Pai encontrado morto

A polícia informou que um mandado de prisão estava em aberto contra Oseas desde a noite de quarta-feira (19). O corpo do homem foi encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória, onde exames vão determinar a causa da morte. Quando forem concluídas, as investigações serão encaminhadas ao Ministério Público (MPES). Desde o início das investigações, policiais civis apontam o Oseas Marciel Soares como principal suspeito do crime.
Jenny disse que não sabia como era a relação entre a mãe e Oseas, e se já havia algum histórico de agressões. "A gente está em choque porque a gente não consegue acreditar. Eu não sei se acontecia e ela quis nos poupar. Nos últimos meses ela desabafou algumas coisas com alguns familiares mais próximos, mas ninguém imaginava isso", pontuou.

Relembre o caso

Policiais militares receberam uma denúncia sobre um homicídio na noite de terça-feira (18) no bairro Novo Brasil. Quando chegaram no local encontraram Paloma Fernandes e a mãe Sônia caídas no chão da casa onde moravam. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou a morte da criança.
A mãe estava com um afundamento na cabeça e um hematoma no tórax. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, em estado grave. O pai de Paloma, Oseas Marciel Soares, não foi encontrado pela polícia na noite do crime, e foi colocado como principal suspeito desde o início das investigações.
Com informações do g1ES

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