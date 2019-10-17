Crime em Vitória

Caso Karolini: do desaparecimento à confissão do crime que chocou até a polícia no ES

Adolescente de 16 anos que confessou o crime afirma já ter matado outras cinco pessoas além de ter tentado tirar a vida de outras seis

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 10:43 - Atualizado há 6 anos

Karolini Vitoria Souza Nascimento, 15 anos Crédito: Acervo pessoal

Um crime que chocou até os policiais. A reportagem de A Gazeta reuniu reportagens sobre o caso Karolini Vitória, a adolescente de 15 anos que foi assassinada pelo namorado e o corpo encontrado na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, no dia 23 de setembro. Nesta quarta-feira (17), a polícia divulgou detalhes sobre o assassinato. Reveja o que se sabe até agora.

CORPO ENCONTRADO

O corpo da adolescente foi encontrado às margens da Rodovia Serafim Derenzi, próximo à entrada do Parque da Fonte Grande, em Vitória, na madrugada do dia 23 de setembro. Um vigilante que passava pelo local avistou um corpo enrolado em um lençol. No mesmo dia, o corpo foi identificado como o de Karolini Vitoria Souza Nascimento, 15 anos.

DESAPARECIMENTO

O pai da vítima contou que Karolini saiu de casa, no bairro Jardim Tropical, na Serra, no sábado (21), dizendo que dormiria na casa de uma amiga. Horas depois, os parentes viram publicação na rede social indicando que ela estaria a caminho de Vitória. A adolescente não retornou para casa no domingo (22). Os pais da jovem tentaram entrar em contato por telefone, mas não conseguiram, pois o telefone indicava que estava desligado. Na manhã desta segunda-feira, o pai decidiu denunciar o desaparecimento à polícia. Quando estava a caminho da unidade policial, recebeu a foto do corpo encontrado por um vigilante.

Vanderclei Nascimento, pai de Karoline Vitória, encontrada morta na Serafim Derenzi, quando reconheceu o corpo da filha Crédito: TV Gazeta

PAI PRESO

No dia 08 de outubro, o pai da adolescente foi preso acusado de extorquir R$ 300 mil de um amigo. Segundo a polícia, o montador de móveis Vandercley Silva do Nascimento, 39 anos, fingiu ser delegado, advogado, promotor e juiz para ameaçar um engenheiro de 66 anos.

Vandercley Nascimento Crédito: Divulgação/PCES

POLÍCIA DESCARTA RELAÇÃO DE MORTE COM CRIME DE PAI

A morte da estudante Karolini Vitoria Souza Nascimento, 15 anos, encontrada com duas perfurações e as mãos amarradas às margens da Rodovia Serafim, não teve relação com o suposto crime praticado pelo pai dela, de acordo com a polícia.

NAMORADO É PRESO

Um adolescente foi detido suspeito de matar a namorada, Karolini Vitória Souza Rocha da Silva. O garoto foi encontrado pela Delegacia Especializada de Proteção à Mulher (DHPM), na manhã desta terça-feira (15), em mandado de busca e apreensão.

MENSAGENS NO CELULAR

O adolescente de 16 anos que confessou ter torturado e matado a adolescente Karolini Vitória, de 15 anos, foi apreendido no bairro Santa Martha, em Vitória, nesta terça-feira (15) pela Delegacia Especializada de Proteção à Mulher (DHPM). À polícia, ele contou que cometeu o crime após descobrir que a namorada estava trocando mensagens de celular com outro rapaz.

CRIME BÁRBARO

"É um crime bárbaro, que choca. Até para nós, que vivenciamos isso todos os dias, sem dúvida, é terrível. Ontem (terça) quando ele estava relatando tudo para nós, todos os policiais ficaram muito chocados porque é difícil você aceitar que um ser humano tenha capacidade de fazer com o outro tanta barbaridade" Delegada Raffaella Aguiar Titular da DHPM

TORTURA

"Ele queria realmente ver o sofrimento dela". A declaração é da titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), delegada Raffaella Aguiar. De acordo com a delegada, o adolescente de 16 anos confessou, com detalhes, como espancou, torturou e matou a namorada Karolini Vitória, 15 anos. Os dois se conheceram em Jardim Tropical, na Serra, em 2017, quando então começaram a namorar. Em agosto daquele ano, ele e um comparsa do tráfico de drogas foram alvos de um tiroteio no bairro Nova Carapina. Após o ataque, o adolescente se mudou para o bairro Santa Marta, em Vitória.

ASSASSINO CONFESSO DE SEIS PESSOAS

Envolvido com o tráfico de drogas na Serra e em Vitória, o adolescente de 16 anos confessou à Polícia Civil que já executou seis e tentou matar outras seis pessoas. O rapaz foi apreendido na manhã desta terça-feira (15) por matar a namorada, a estudante Karolini Vitória, de 15 anos, em setembro deste ano. Segundo a titular da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM), delegada Raffaella Aguiar, o sexto crime do adolescente foi motivado por ciúmes.

Matar, é apenas apertar o gatilho. Numa guerra, onde é derramado o sangue, não há fim", afirma adolescente de 14 anos que já matou cinco pessoas Crédito: Fernando Madeira

