Caso Jane Cherubim: delegado vai pedir prisão do pai do agressor

A Polícia Civil vai pedir a prisão temporária do pai e do irmão do vendedor Jonas Amaral de, 34 anos, que agrediu covardemente sua namorada a vendedora Jane Cherubim da Silva de 36 anos. O pai Juscelino Humberto do Amaral de 57 anos e o irmão do suspeito Juscelino Amaral teriam alterado a cena do crime e ajudado o suspeito a fugir do local.

O crime foi na madrugada da última segunda-feira (04) após um evento em uma cervejaria na localidade de Dores do Rio Preto, na região do Caparaó. Uma câmera de segurança registrou o veículo onde estavam Jonas e Jane seguindo em direção a estrada que dá acesso ao Parque Nacional do Caparaó às 2h56.

Às 5h18 o veículo onde estavam Cleiton e Salvador Cherobin – irmãos de Jane - seguem na mesma direção e às 5h26 retornam com a vendedora dentro do veículo para levá-la para o hospital. Já às 5h57 as imagens mostram o veículo de Jonas descendo. Ao congelar a imagem é possível ver que duas pessoas estavam dentro do carro.

O delegado chefe de Alegre, Ricarte Teixeira, contou que durante a madrugada do dia do crime, dois veículos percorreram a região para tentar localizar a vendedora. Os irmãos de Jane estavam em uma caminhonete e no outro estavam a cunhada de Jane, o pai de Jonas e um funcionário da cervejaria.

“Já estávamos desconfiados. O pai achou a chave do carro do filho e quis descer do veículo da cunhada de Jane e ficou na estrada. Imagens de monitoramento mostram duas pessoas dentro do veículo de Jonas. Mas seis, sete quilômetros depois ele liberou o filho e continuou a viagem sozinho, mas foi parado pela Polícia Militar que informou pra ele que não poderia ter alterado a cena do crime. Depois disso uma outra pessoa retornou com o carro para o local do crime”, contou o delegado.

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O delegado ainda disse que mais tarde o pai e o irmão de Jonas retornaram ao local do crime e retiraram o veículo novamente. “Eles cometeram vários crimes, mas não vou divulgar para não atrapalhar as investigações, por isso estamos pedindo a prisão do pai e do irmão do acusado”.

O advogado de Jane Cherubim, Bruno Gaspar, acompanha as investigações de perto e pede que a Justiça seja feita. "Ele ter dado fuga ao filho o isenta de pena mas o não dá o direito de alterar a cena de um crime. Eu vou representar pela prisão preventiva no Ministério Público e o promotor que vai decidir ou não se vai homologar ou não o pedido à Justiça ", disse.

Bruno ainda disse que acredita que Jonas estava escondido no meio de um matagal olhando toda a movimentação. “Ele estava escondido próximo a cena do crime, ele viu os irmãos retirando a Jane, a cunhada dela chegando. Eu acredito que ele tenha pedido Senhor Juscelino para aguardar. A imagem congelada mostra com muita clareza duas pessoas do sexo masculino dentro do veículo”, completou.