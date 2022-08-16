Caso de mulher achada morta ao lado de carro em Vila Velha ainda é mistério

Mulher encontrada morta em Vila Velha foi identificada como Bruna Pinheiro Crédito: Reprodução/ Montagem a Gazeta

Segundo a Polícia Civil , a investigação do caso está sendo conduzida pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM). A corporação reforçou que a população pode ajudar nas investigações com informações por meio do Disque-Denúncia pelo telefone 181. "A ligação é gratuita e pode ser realizada em qualquer município do Estado", garante a PC.

Bruna dos Santos Pinheiro foi encontrada morta ao lado de carro em estrada de Vila Velha Crédito: Reprodução/Instagram

Bruna foi encontrada morta por volta de 5h30 por um ciclista que passava pela estrada. Ao lado do corpo, foram encontradas cápsulas de dois calibres diferentes.

A Gazeta na ocasião, é possível ver um carro, modelo Toyota Corolla, com as portas do carona e traseira à direita abertas. Já o corpo da vítima aparece no chão com marcas de sangue no rosto. A perícia da Em imagens enviadas à redação dena ocasião, é possível ver um carro, modelo Toyota Corolla, com as portas do carona e traseira à direita abertas. Já o corpo da vítima aparece no chão com marcas de sangue no rosto. A perícia da Polícia Civil apontou que ela foi morta na noite do dia 18.

CARTEIRA NÃO FOI LEVADA

A identificação da jovem veio a partir de uma carteira encontrada dentro do carro, na qual estavam cartões bancários com o nome dela. Além disso, a polícia verificou que Bruna estava com roupas de academia e o mesmo tênis, com o qual ela foi encontrada, foi identificado em publicações nas redes sociais dela.

BRUNA ESTAVA EM PRISÃO DOMICILIAR

Segundo documentos disponibilizados no site do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), Bruna e um homem, identificado como Ernando Ferreira Silva, foram parados carregando drogas dentro de um carro. Os documentos apontam que Ernando confessou ter recebido R$ 2 mil para transportar a carga de entorpecentes da capital mineira para Vila Velha.

Ainda de acordo com os documentos do TJMG, Bruna teria, a princípio, negado que soubesse que estava transportando as drogas. Depois, porém, confessou saber da carga de entorpecentes e, inclusive, para quem estava sendo levada.

Bruna foi condenada a seis anos e três meses de prisão em regime semiaberto por tráfico de drogas. Conforme a Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus), ela deu entrada no Centro Prisional Feminino de Cariacica no dia 4 de maio de 2020 e, no dia 15, foi beneficiada por prisão domiciliar.

ERA MÃE DE TRÊS FILHOS