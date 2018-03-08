Caso Andrielly: namorado diz que golpe foi em legítima defesa

Rubens de Almeida Dias Júnior, 23 anos, é o principal suspeito de matar Andrielly Mendonça Pereira dos Santos, de 20 anos Crédito: Facebook

O namorado de Andrielly Mendonça Pereira dos Santos, 20 anos, principal suspeito de assassiná-la com um fio de carregador de celular amarrado no pescoço, vai se apresentar à polícia. É o que garantiu o advogado dele, Carlos Henrique Bastos, na tarde desta quarta-feira (7), ao sair da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).

O suspeito, Rubens de Almeida Dias Júnior, 23, fugiu do apartamento onde aconteceu o crime, no último domingo, no bairro Planalto, em Vila Velha, e desde então não compareceu à delegacia.

No dia do crime, ele chegou a levar a filha de Andrielly, de 2 anos. Porém, deixou a criança com parentes dele, que a entregaram para a família da namorada, no domingo à tarde.

Andrielly foi encontrada morta com um corte no pescoço, segundo a Polícia Civil, no quarto da filha, por vizinhos após ouvirem uma discussão do casal e verem Rubens deixando o imóvel.

Nesta quarta-feira, o advogado de Rubens esteve na delegacia, acompanhado de familiares do suspeito, para buscar informações sobre o processo. Carlos Henrique disse que Rubens deixou o local do crime com medo de ser preso pois possui mandado de prisão por descumprir uma medida protetiva contra a ex-mulher.

Ele tem intenção de se apresentar, pois não tem envolvimento com o crime, mas possui mandado de prisão por uma situação anterior. Ele teve medo de ser preso pelo mandado, não pela morte de Andrielly, e não se vê como foragido, afirmou o advogado.

Andrielly foi encontrada morta com um corte no pescoço Crédito: Facebook

Na versão dada por Rubens ao advogado, o casal havia ingerido bebida alcóolica e teve uma discussão.

Ele sempre a tratou super bem. Porém, em discussão sobre outros relacionamentos, ela se irritou e pegou uma faca. Para se defender, Rubens pegou na mão dela e a segurou, dando um mata-leão para se proteger, disse.

O advogado afirmou que não há uma data para que Rubens se apresente. O medo dele é em relação à segurança dele dentro do presídio, de sofrer represália. Caso contrário, ele teria se apresentado no mesmo dia. Aguardamos o melhor momento para isso, disse Carlos Henrique.

'FOI UM GOLPE EM LEGÍTIMA DEFESA'

Acompanhado dos familiares de Rubens, o advogado disse que o namorado de Andrielly nega ter assassinado a companheira. Foi um golpe em legítima defesa, afirmou Carlos Henrique Bastos.

Rubens matou a namorada?

Ele nega veementemente, relata que deu o mata-leão para se defender pois ela estava com uma faca. Rubens só soube da morte horas depois e afirma que não usou fio de telefone. Ainda não há laudo cadavérico que comprove a real causa da morte.

Ele vai se apresentar?

Rubens não foi à polícia ainda pois há um mandado de prisão contra ele por descumprir a medida protetiva, motivo que fez com que saísse do local. Sobre o ocorrido, ele afirma que não a matou, por isso não teria por que sair do apartamento.

Como ele está?