Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Crime em Vila Velha

Caso Andrielly: namorado diz que golpe foi em legítima defesa

Andrielly foi encontrada morta com um corte no pescoço, segundo a Polícia Civil, no quarto da filha, por vizinhos após ouvirem uma discussão do casal e verem Rubens deixando o imóvel

Publicado em 08 de Março de 2018 às 00:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 00:41
Rubens de Almeida Dias Júnior, 23 anos, é o principal suspeito de matar Andrielly Mendonça Pereira dos Santos, de 20 anos Crédito: Facebook
O namorado de Andrielly Mendonça Pereira dos Santos, 20 anos, principal suspeito de assassiná-la com um fio de carregador de celular amarrado no pescoço, vai se apresentar à polícia. É o que garantiu o advogado dele, Carlos Henrique Bastos, na tarde desta quarta-feira (7), ao sair da Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher (DHPM).
O suspeito, Rubens de Almeida Dias Júnior, 23, fugiu do apartamento onde aconteceu o crime, no último domingo, no bairro Planalto, em Vila Velha, e desde então não compareceu à delegacia.
No dia do crime, ele chegou a levar a filha de Andrielly, de 2 anos. Porém, deixou a criança com parentes dele, que a entregaram para a família da namorada, no domingo à tarde.
Andrielly foi encontrada morta com um corte no pescoço, segundo a Polícia Civil, no quarto da filha, por vizinhos após ouvirem uma discussão do casal e verem Rubens deixando o imóvel.
Nesta quarta-feira, o advogado de Rubens esteve na delegacia, acompanhado de familiares do suspeito, para buscar informações sobre o processo. Carlos Henrique disse que Rubens deixou o local do crime com medo de ser preso pois possui mandado de prisão por descumprir uma medida protetiva contra a ex-mulher.
Ele tem intenção de se apresentar, pois não tem envolvimento com o crime, mas possui mandado de prisão por uma situação anterior. Ele teve medo de ser preso pelo mandado, não pela morte de Andrielly, e não se vê como foragido, afirmou o advogado.
Andrielly foi encontrada morta com um corte no pescoço Crédito: Facebook
Na versão dada por Rubens ao advogado, o casal havia ingerido bebida alcóolica e teve uma discussão.
Ele sempre a tratou super bem. Porém, em discussão sobre outros relacionamentos, ela se irritou e pegou uma faca. Para se defender, Rubens pegou na mão dela e a segurou, dando um mata-leão para se proteger, disse.
O advogado afirmou que não há uma data para que Rubens se apresente. O medo dele é em relação à segurança dele dentro do presídio, de sofrer represália. Caso contrário, ele teria se apresentado no mesmo dia. Aguardamos o melhor momento para isso, disse Carlos Henrique.
'FOI UM GOLPE EM LEGÍTIMA DEFESA'
Acompanhado dos familiares de Rubens, o advogado disse que o namorado de Andrielly nega ter assassinado a companheira. Foi um golpe em legítima defesa, afirmou Carlos Henrique Bastos.
Rubens matou a namorada?
Ele nega veementemente, relata que deu o mata-leão para se defender pois ela estava com uma faca. Rubens só soube da morte horas depois e afirma que não usou fio de telefone. Ainda não há laudo cadavérico que comprove a real causa da morte.
Ele vai se apresentar?
Rubens não foi à polícia ainda pois há um mandado de prisão contra ele por descumprir a medida protetiva, motivo que fez com que saísse do local. Sobre o ocorrido, ele afirma que não a matou, por isso não teria por que sair do apartamento.
Como ele está?
Chocado e muito triste, não acredita ainda que aconteceu essa morte.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 21/04/2026
Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados