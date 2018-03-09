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Caso Andrielly

Caso Andrielly: namorado diz que está ameaçado de morte

Andrielly e Rubens eram namorados e moravam juntos em um apartamento no bairro Planalto, em Vila Velha

Publicado em 08 de Março de 2018 às 23:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 23:32
Rubens de Almeida Dias Júnior, 23 anos, é o principal suspeito de matar Andrielly Mendonça Pereira dos Santos, de 20 anos Crédito: Facebook
O comerciante Rubens de Almeira Dias Júnior, 23 anos, principal suspeito de matar a jovem Andrielly Mendonça Pereira dos Santos, de 20, ainda não se apresentou na Delegacia de Homícidios e Proteção à Mulher (DHPM), contrariando o que havia sido prometido pelo advogado dele, e agora diz que está recebendo ameaças de morte.
Andrielly e Rubens eram namorados e moravam juntos em um apartamento no bairro Planalto, em Vila Velha. A filha da jovem, de dois anos, também residia com o casal. Os dois teriam brigado na madrugada de domingo (04) e Rubens foi visto por vizinhos saindo de casa com a criança. Minutos depois, Andrielly foi encontrada morta com um corte no pescoço dentro do quarto da filha. No dia do crime, a polícia informou que a arma do crime teria sido o fio de um carregador de celular.
Rubens chegou a ficar com a filha de Andrielly até o final da tarde de domingo, quando a entregou a familiares dele. A menina foi levada à Delegacia Regional de Vila Velha onde deixaram a criança com os parentes da jovem morta.
Segundo o advogado de Rubens, Carlos Henrique Bastos, o comerciante tem sofrido ameaças de morte. "As ameaças chegam via whatsapp, facebook e por ligações. Ele teme pela vida dele e dos familiares. Mas estamos levantando elementos para a defesa e em breve ele deve se apresentar", informou.
O advogado também disse que o suspeito com dificuldades de lidar com a situação. "Ele está assustado, não é bandido e nunca foi preso", comentou Carlos Henrique.
Para a família de Andrielly, o único desejo é que Rubens se entregue. "Queremos que se entregue logo. Ele está bloqueado em todas as redes sociais do meu irmão, pai de Andrielly, e não entramos em contato com ele. Isso tudo que alega é desculpa dele pra não procurar a polícia. E se realmente estiver recebendo ameaças, deveria procurar a polícia para ter um amparo", afimou Juciara Pereira dos Santos, tia de Andrielly.
A bebê de dois anos, filha de Andrielly, está sob os cuidados de Juciara e demais familiares. "Ela está assustada, tem chorado bastante pra dormir e até acorda à noite, coisas que não fazia antes da morte da mãe. Vamos levá-la a um psicólogo para ajudar. Isso corta o coração da gente. Nós temos que manter o controle pois precisamos passar calma para a bebê", declarou Juciara.

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