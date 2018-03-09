Caso Andrielly: namorado diz que está ameaçado de morte

Rubens de Almeida Dias Júnior, 23 anos, é o principal suspeito de matar Andrielly Mendonça Pereira dos Santos, de 20 anos Crédito: Facebook

O comerciante Rubens de Almeira Dias Júnior, 23 anos, principal suspeito de matar a jovem Andrielly Mendonça Pereira dos Santos, de 20, ainda não se apresentou na Delegacia de Homícidios e Proteção à Mulher (DHPM), contrariando o que havia sido prometido pelo advogado dele, e agora diz que está recebendo ameaças de morte.

Andrielly e Rubens eram namorados e moravam juntos em um apartamento no bairro Planalto, em Vila Velha. A filha da jovem, de dois anos, também residia com o casal. Os dois teriam brigado na madrugada de domingo (04) e Rubens foi visto por vizinhos saindo de casa com a criança. Minutos depois, Andrielly foi encontrada morta com um corte no pescoço dentro do quarto da filha. No dia do crime, a polícia informou que a arma do crime teria sido o fio de um carregador de celular.

Rubens chegou a ficar com a filha de Andrielly até o final da tarde de domingo, quando a entregou a familiares dele. A menina foi levada à Delegacia Regional de Vila Velha onde deixaram a criança com os parentes da jovem morta.

Segundo o advogado de Rubens, Carlos Henrique Bastos, o comerciante tem sofrido ameaças de morte. "As ameaças chegam via whatsapp, facebook e por ligações. Ele teme pela vida dele e dos familiares. Mas estamos levantando elementos para a defesa e em breve ele deve se apresentar", informou.

O advogado também disse que o suspeito com dificuldades de lidar com a situação. "Ele está assustado, não é bandido e nunca foi preso", comentou Carlos Henrique.

Para a família de Andrielly, o único desejo é que Rubens se entregue. "Queremos que se entregue logo. Ele está bloqueado em todas as redes sociais do meu irmão, pai de Andrielly, e não entramos em contato com ele. Isso tudo que alega é desculpa dele pra não procurar a polícia. E se realmente estiver recebendo ameaças, deveria procurar a polícia para ter um amparo", afimou Juciara Pereira dos Santos, tia de Andrielly.