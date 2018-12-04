Caso Amaro Neto: acusada participou da campanha de deputado

Em depoimento prestado na Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes Eletrônicos, o deputado estadual e deputado federal eleito Amaro Neto, vítima de uma tentativa de extorsão, contou que a acusada, Keila Bonde, participou da campanha eleitoral dele em 2018.
O nome de Keila não aparece na prestação de contas da campanha de Amaro, disponível no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), nem como doadora nem como prestadora de serviços.
Keila e o marido dela, o cabo da Polícia Militar Fernando Marcos Ferreira, foram presos na última sexta-feira (30) acusados de tentar extorquir R$ 500 mil do parlamentar.
De acordo com o depoimento à polícia, Amaro foi contactado por Keila no início do ano, via Instagram. Ela havia mandado uma mensagem dizendo que estava desempregada e procurando emprego.
Ainda segundo o parlamentar, Keila enviou em anexo um currículo e ele guardou essas informações, tendo em vista que currículo apresentava bom conteúdo.
Amaro contou também, em depoimento, que um tempo depois soube de uma vaga na Secretaria de Esportes, a ser preenchida com as mesmas qualificações que Keila apresentava, tendo ela começado a trabalhar no local.
Segundo o deputado, os dois passaram a ter muito contato pelas redes sociais e iniciaram um enlace amoroso, e que Keila afirmava ser separada. Ao longo do ano, a mulher se mostrou prestativa e participou da campanha eleitoral dele.
Porém, no dia 29 de novembro, o deputado foi surpreendido com uma mensagem de Keila, onde ela afirmava que o marido havia descoberto o enlace amoroso. Após essa mensagem, o casal passou a exigir dinheiro para que imagens e vídeos íntimos não fossem divulgados.
Ainda segundo Amaro, diante da gravidade da situação, o assessor parlamentar dele manteve contato com as autoridades policiais para relatar os fatos e, durante as tentativas a cerca do pagamento, o policial teria ameaçado o parlamentar e o assessor.
O deputado finaliza o depoimento manifestando desejo de representar criminalmente contra o cabo da PM.
SEM CONTATO
Nesta segunda-feira (3), a reportagem procurou o advogado do deputado estadual e também entrou em contato com o número de Amaro Neto. Porém, ninguém atendeu as ligações e nem retornou.
Na noite de sexta-feira (30), na saída da delegacia, a reportagem abordou Amaro. Na ocasião, ele não quis falar sobre o assunto, limitando-se a dizer: Não tenho nada a declarar.
DEFESA DE POLICIAL NEGA EXTORSÃO
A defesa do policial militar Fernando Marcos Ferreira negou que tenha ocorrido qualquer tentativa de extorsão. O que aconteceu foi uma má interpretação dos fatos ocorridos, meu cliente nega qualquer crime. Vamos aguardar o momento adequado para exercer em plenitude o direito de defesa, disse o advogado Claudius Caballero.
Ao ser questionado se o PM conhecia Amaro Neto, o advogado disse que apenas como figura pública. Sobre a conduta do militar, a Corregedoria da PM informou que vai analisar todos os documentos sobre o fato para decidir vai abrir procedimento administrativo. A reportagem não conseguiu contato com o advogado de Keila Bonde.