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Linhares

Casal torturava e explorava sexualmente jovens em casa de prostituição

O crime teria acontecido em julho deste ano, em Pontal do Ouro

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 19:28

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 19:28
Crédito: Divulgação
Duas jovens foram torturadas por um casal de proprietários de uma casa de prostituição, em Linhares, região Norte do Estado. As vítimas foram acusadas pelo casal de terem furtado valores do estabelecimento. O crime teria acontecido em julho deste ano, em Pontal do Ouro.
De acordo com o titular da DHPP, delegado André Costa, o inquérito policial concluiu que as jovens eram exploradas sexualmente e foram torturadas pelo casal de proprietários.
"Diante da negativa das vítimas de qualquer envolvimento na subtração dos valores, o casal  juntamente com o segurança da boate e o gerente  mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, conduziram as vítimas à força até a localidade de Pontal do Ouro, e lá as torturam para confessarem o furto.", disse o delegado.
De acordo com o titular da DHPP, como as vítimas negaram o fato, elas sofreram disparos de arma de fogo. "Após os disparos, as jovens conseguiram socorro nas imediações por populares que identificaram o veículo utilizado no crime, de propriedade da dona da casa de prostituição, acrescentou.
O gerente do estabelecimento foi encaminhado para o presídio de Viana, a mulher para o presídio feminino de Colatina e os outros envolvidos para o presídio de Linhares. Eles serão indiciados por dupla tentativa de homicídio qualificado, tortura, manter casa de prostituição e rufianismo, que objetiva o lucro através da exploração de prostituição alheia.

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