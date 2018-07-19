Casal torturava e explorava sexualmente jovens em casa de prostituição

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Duas jovens foram torturadas por um casal de proprietários de uma casa de prostituição, em Linhares, região Norte do Estado. As vítimas foram acusadas pelo casal de terem furtado valores do estabelecimento. O crime teria acontecido em julho deste ano, em Pontal do Ouro.

De acordo com o titular da DHPP, delegado André Costa, o inquérito policial concluiu que as jovens eram exploradas sexualmente e foram torturadas pelo casal de proprietários.

"Diante da negativa das vítimas de qualquer envolvimento na subtração dos valores, o casal  juntamente com o segurança da boate e o gerente  mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, conduziram as vítimas à força até a localidade de Pontal do Ouro, e lá as torturam para confessarem o furto.", disse o delegado.

De acordo com o titular da DHPP, como as vítimas negaram o fato, elas sofreram disparos de arma de fogo. "Após os disparos, as jovens conseguiram socorro nas imediações por populares que identificaram o veículo utilizado no crime, de propriedade da dona da casa de prostituição, acrescentou.