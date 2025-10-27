Frustração

Casal sofre golpe do bufê e descobre 3 horas antes do casamento em Aracruz

Noivos tiveram que contratar comidas e bebidas de última hora com ajuda da família. Dona de bufê que não compareceu ao serviço prometeu devolver o dinheiro

Adrielle Mariana Repórter / [email protected]

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 19:35

Noivos ficam sem buffet em Aracruz e denunciam golpe Crédito: Divulgação | Stefany Rodrigues

Um casal de noivos de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, passou por um imprevisto no último sábado (25), dia da festa de casamento, quando a empresa contratada para fazer o bufê não compareceu ao evento. Stefany Rodrigues, de 21 anos, e Marcelo Arndt, de 25 anos, descobriram o problema três horas antes do início da comemoração, marcada para as 16h. Eles registraram um boletim de ocorrência nesta segunda-feira (27), suspeitando terem caindo num golpe.

Segundo Stefany, ela pagou R$ 5 mil pelo pacote e a celebração foi planejada durante meses. Por volta das 12h50, ela foi informada, pelo filho da dona da fornecedora, que a profissional teria sofrido um acidente e não poderia realizar o evento. Stefany tentou contato com a empresária, mas não obteve resposta.

O casal conseguiu organizar uma nova festa em poucas horas, com ajuda de familiares. “Em 1h30, minhas primas, minha sogra e minha irmã montaram a decoração e conseguimos improvisar um bufê para não cancelar a festa”, contou Marcelo.

Apesar do esforço, Stefany afirmou que acabou ficando com dívidas devido à reorganização de emergência. “Ainda fiquei devendo à minha família e ao novo serviço, então precisava que ela devolvesse o dinheiro”, completou a noiva.

O pós-casamento

No domingo (26), Stefany solicitou o estorno do valor pago. Segundo a noiva, a dona do bufê entrou em contato se passando pelo marido, alegando estar hospitalizada devido ao acidente. Desconfiada, Stefany foi pessoalmente à residência da contratada e constatou que a mulher estava saudável.

Em nota, a dona do bufê afirmou que o serviço não foi prestado por falta de administração e organização pessoal e se comprometeu a devolver o pagamento ainda nesta segunda-feira (27).

O caso foi registrado na Delegacia Especializada em Investigações Criminais de Aracruz, que segue responsável pela investigação. A Polícia Civil orienta que situações como esta sejam denunciadas.

