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Em Vila Velha

Casal reage a assalto e luta com criminoso armado no meio da rua em Itapuã; vídeo

Uma das vítimas é um veterinário de 26 anos, que percebeu que o ladrão usava uma arma falsa; câmera de monitoramento flagrou toda a ação
Vitor Antunes

Vitor Antunes

Publicado em 

27 mar 2025 às 11:52

Publicado em 27 de Março de 2025 às 11:52

Um assaltante foi imobilizado por moradores do bairro Itapuã, em Vila Velha, após tentar assaltar um casal utilizando uma arma falsa na noite de quarta-feira (26). Uma câmera de segurança flagrou o crime e mostra o momento em que o ladrão chega de bicicleta próximo ao carro onde estavam as vítimas, saca a arma e anuncia o assalto. [Veja vídeo acima]
O motorista, um veterinário de 26 anos, sai do veículo, reage e tenta pegar a arma. Os dois começam a brigar na calçada. A namorada da vítima começa a gritar, pedindo ajuda, e chega a jogar uma bicicleta contra o criminoso para tentar defender o namorado. Outros homens se aproximam para segurar o assaltante e conseguem detê-lo.
"Meu namorado percebeu claramente que a arma era falsa, era apenas um pedaço de ferro em formato de revólver. Diante disso, ele reagiu. Durante a reação, o suspeito bateu com a arma falsa nele, causando um ferimento que precisou de quatro pontos. Eles entraram em luta corporal e eu pedi ajuda, o que chamou a atenção dos vizinhos, que ajudaram a imobilizá-lo. O assaltante estava muito agressivo e repetia que nos mataria. Foi assustador", disse a mulher que também foi vítima de assalto em entrevista ao repórter Caíque Verli, da TV Gazeta. 
Meu namorado agiu de forma imprudente, mas reagiu porque tinha certeza de que a arma era falsa e se sentiu revoltado com a situação
X - Vítima de tentativa de assalto
A Polícia Militar informou que Roger Williams de Souza tem diversas passagens policiais. O homem de 33 anos foi levado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, autuado em flagrante por tentativa de roubo qualificado e encaminhado para o Centro de Triagem de Viana.

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