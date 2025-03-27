Conferência das Cidades: arquitetura mais humanizada e urbanismo mais consciente

A busca por cidades mais sustentáveis e que proporcionem qualidade de vida aos seus moradores é um desafio constante para gestores urbanos e os cidadãos. No Espírito Santo, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU/ES) tem trabalhado para incentivar a Conferência das Cidades, uma iniciativa que se propõe a ser um espaço democrático de debate e construção coletiva.

Através dessa iniciativa, a sociedade tem a oportunidade de expressar suas demandas, influenciar o planejamento urbano e, assim, colaborar para a criação de cidades mais agradáveis e sustentáveis. Em um cenário marcado por desafios constantes, a conferência se configura como um dos poucos espaços de interação genuína entre o poder público e a sociedade civil.

A Conferência das Cidades ocorre em três níveis – municipal, estadual e nacional – com o objetivo de discutir, deliberar e selecionar as melhores propostas para o futuro dos municípios. Cada cidade tem suas especificidades, e é crucial que as decisões considerem as realidades locais. Movimentos sociais, associações de moradores e sindicatos desempenham um papel fundamental nesse processo, garantindo que as demandas da população sejam ouvidas de maneira inclusiva e representativa.

Essa abordagem democrática reflete o princípio essencial da conferência: a escuta ativa. A participação cidadã é imprescindível para que as soluções propostas sejam realmente alinhadas às necessidades daqueles que vivem nas cidades. Quando a população se envolve, as soluções se tornam mais precisas e eficazes, atendendo às reais expectativas de quem enfrenta, no dia a dia, os desafios urbanos.

Os principais eixos da conferência abordam temas fundamentais para o desenvolvimento urbano sustentável, como gestão pública, mobilidade urbana e, especialmente, mudanças climáticas. Tais questões são vitais para criar um ambiente urbano que seja não apenas habitável, mas também sustentável e capaz de se adaptar às novas realidades ambientais do planeta. Buscar soluções dentro desses parâmetros é um passo crucial para garantir que nossas cidades atendam às necessidades das gerações atuais e também das futuras.

Embora qualquer cidadão tenha a oportunidade de contribuir com suas ideias, em algumas etapas a participação pode ser vinculada a movimentos ou associações. E é por isso que a participação de organizações e instituições como o CAU/ES vai além de um simples engajamento social; é uma oportunidade de incorporar propostas que tragam, além da voz da população, o embasamento técnico necessário para que as soluções sejam eficazes e viáveis.

Vista aérea de Vitória Crédito: Luciney Araújo

No dia 28 de março, o CAU/ES abrirá uma consulta pública para eleger os delegados que representarão a instituição na conferência. A partir das inscrições, a instituição realizará encontros preparatórios nos dias 6, 7 e 8 de maio. Essa é uma excelente oportunidade para profissionais da área contribuírem com seu conhecimento técnico e experiência, ajudando a construir um futuro mais justo e sustentável para todos.