Casal que usava adolescentes para traficar drogas é preso em Venda Nova

A Polícia Civil encontrou encontrou 13 papelotes de cocaína escondidos em uma plantação Crédito: Divulgação \ PC

Segundo a Polícia Civil (PC) , eles foram presos em flagrante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do casal. No local, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, a equipe achou vários sacolés são utilizados para o embalo de entorpecentes.

Para a polícia, o suspeito de 30 anos informou existir uma determinada quantia de drogas em uma plantação, próximo à residência dele. Os policiais foram ao local e encontraram 13 papelotes de cocaína.

O titular da Delegacia Especializada de Narcóticos de Venda Nova do Imigrante, delegado Alberto Roque Peres, contou o que a polícia descobriu durante as investigações. “Constatamos que os suspeitos vendiam drogas na rodoviária do município e usavam menores para realizar o tráfico no local”, disse.

Os suspeitos foram encaminhados à Denarc, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Depois, foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).