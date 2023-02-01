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Casal que usava adolescentes para traficar drogas é preso em Venda Nova

Um homem, de 30 anos, e uma mulher, de 23, foram detidos em flagrante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão; as prisões ocorreram nesta terça (31)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 fev 2023 às 18:41

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 18:41

Casal que usava adolescentes para traficar drogas em rodoviária é preso em Venda Nova do Imigrante
A Polícia Civil encontrou encontrou 13 papelotes de cocaína escondidos em uma plantação Crédito: Divulgação \ PC
Um homem, de 30 anos, e uma mulher, de 23, foram presos no bairro São João Viçosa, em Venda Nova do Imigrante, na região Serrana do Estado, nessa terça-feira (31). O casal usava adolescentes para traficar drogas em rodoviária do município.
Segundo a Polícia Civil (PC), eles foram presos em flagrante durante cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do casal. No local, nada de ilícito foi encontrado, entretanto, a equipe achou vários sacolés são utilizados para o embalo de entorpecentes.
Para a polícia, o suspeito de 30 anos informou existir uma determinada quantia de drogas em uma plantação, próximo à residência dele. Os policiais foram ao local e encontraram 13 papelotes de cocaína.
O titular da Delegacia Especializada de Narcóticos de Venda Nova do Imigrante, delegado Alberto Roque Peres, contou o que a polícia descobriu durante as investigações. “Constatamos que os suspeitos vendiam drogas na rodoviária do município e usavam menores para realizar o tráfico no local”, disse.
Os suspeitos foram encaminhados à Denarc, onde foram autuados em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Depois, foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana (CTV).
A ação foi realizada pela Delegacia Especializada de Narcóticos (Denarc) de Venda Nova do Imigrante, e contou com o apoio da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) do município.

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