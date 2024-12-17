Casal é rendido e trio rouba carro, dinheiro e até arma em fazenda no ES

assista acima). A mulher precisou ser levada a um hospital, após ficar ferida durante o crime. Um casal viveu momentos de tensão na manhã desta terça-feira (17) durante um assalto violento em uma fazenda no Córrego da Bandeira, zona rural de Nova Venécia , no Noroeste do Espírito Santo . O trio armado agrediu o casal, e parte da ação foi registrada por câmeras de segurança (. A mulher precisou ser levada a um hospital, após ficar ferida durante o crime.

Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 5h20. Um homem relatou que três suspeitos armados invadiram a propriedade e agrediram os moradores. Ele contou que ouviu gritos da esposa do lado de fora da casa e, ao verificar, encontrou os assaltantes a agredindo. O morador também foi rendido e sofreu agressões, sendo atingido com coronhadas na cabeça e no tórax.

A vítima informou aos PMs que os criminosos tentaram invadir a casa do filho do casal, localizada ao lado, mas desistiram ao perceber que ele não acordava. Os assaltantes, descritos como encapuzados, sendo dois de estatura média e magros, e o terceiro alto, levaram diversos pertences da família. Itens roubados:

Uma caminhonete Amarok branca, placa QRK6A93;

Um celular LG cinza;

Um cordão de ouro;

R$ 800 em espécie;

Um revólver calibre 32.

Para os policiais militares, o dono da casa contou que arma levada pelos suspeitos era registrada, mas que ele acredita que o registro estava com a validade expirada.

Segundo a Polícia Militar, devido às agressões, a companheira do proprietário da casa precisou ser socorrida ao Hospital São Marcos, em Nova Venécia. A equipe médica informou que a vítima sofreu deslocamento do ombro direito, lesões na boca e escoriações no rosto.

A Polícia Militar acrescentou que realiza buscas na região, mas até o momento os suspeitos e os itens roubados não foram localizados.

A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia, "que está empenhado em identificar e responsabilizar os suspeitos".