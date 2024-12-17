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Em Nova Venécia

Casal é rendido e trio rouba carro, dinheiro e até arma em fazenda no ES

Encapuzados invadiram a propriedade por volta das 5h desta terça (17), renderam a esposa do proprietário no quintal, a agrediram e fugiram levando uma caminhonete e outros pertences

Publicado em 17 de Dezembro de 2024 às 16:43

Wilson Rodrigues

Wilson Rodrigues

Publicado em 

17 dez 2024 às 16:43
Um casal viveu momentos de tensão na manhã desta terça-feira (17) durante um assalto violento em uma fazenda no Córrego da Bandeira, zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. O trio armado agrediu o casal, e parte da ação foi registrada por câmeras de segurança (assista acima). A mulher precisou ser levada a um hospital, após ficar ferida durante o crime. 
Segundo a Polícia Militar, a corporação foi acionada por volta das 5h20. Um homem relatou que três suspeitos armados invadiram a propriedade e agrediram os moradores. Ele contou que ouviu gritos da esposa do lado de fora da casa e, ao verificar, encontrou os assaltantes a agredindo. O morador também foi rendido e sofreu agressões, sendo atingido com coronhadas na cabeça e no tórax.
A vítima informou aos PMs que os criminosos tentaram invadir a casa do filho do casal, localizada ao lado, mas desistiram ao perceber que ele não acordava. Os assaltantes, descritos como encapuzados, sendo dois de estatura média e magros, e o terceiro alto, levaram diversos pertences da família. Itens roubados:
  • Uma caminhonete Amarok branca, placa QRK6A93; 
  • Um celular LG cinza; 
  • Um cordão de ouro;
  • R$ 800 em espécie; 
  • Um revólver calibre 32.
Para os policiais militares, o dono da casa contou que arma levada pelos suspeitos era registrada, mas que ele acredita que o registro estava com a validade expirada.
Segundo a Polícia Militar, devido às agressões, a companheira do proprietário da casa precisou ser socorrida ao Hospital São Marcos, em Nova Venécia. A equipe médica informou que a vítima sofreu deslocamento do ombro direito, lesões na boca e escoriações no rosto.
A Polícia Militar acrescentou que realiza buscas na região, mas até o momento os suspeitos e os itens roubados não foram localizados.
A Polícia Civil informou que o caso segue sob investigação pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Nova Venécia, "que está empenhado em identificar e responsabilizar os suspeitos". 

Ajude a polícia

Segundo a Polícia Civil, a população tem o canal do Disque-Denúncia (181) à disposição para reportar qualquer tipo de irregularidade, ilegalidade ou repassar informações que auxiliem as autoridades na elucidação de delitos ou infrações. A ligação é gratuita e está disponível em todos os municípios do Estado.

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