Polícia prende suspeitos de matar jovem e ferir quatro pessoas em festa na Serra

O comparsa de Junio, identificado como Endley de Souza Maciel, 19 anos, acabou preso também.

Ainda conforme o registro da ocorrência, após o crime, policiais da Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) Serra receberam denúncias sobre quem seriam os autores do crime, e que ambos eram envolvidos com o tráfico de drogas e moradores do bairro São Marcos II, no mesmo município.

Os policiais foram até o local da residência de Endley, que contou que apenas estava na companhia do jovem de 26 anos. Quando encontraram Junio, ele confessou ter atirado e que disse que quem lhe deu a arma foi o comparsa. Os agentes, durante as investigações, descobriram que arma do crime havia sido devolvida em uma boca de fumo da região.

Crime foi planejado, diz Polícia Civil

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (18), a Polícia Civil deu mais detalhes sobre as investigações a respeito do ataque a tiros realizado durante a Festa de São Benedito, no domingo (16), em Serra Sede, que resultou na morte de Mateus Arariba Rangel de Oliveira, de 20 anos, e deixou outras quatro pessoas feridas.

De acordo com o adjunto da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Serra, delegado Pedro Henrique, Endley e Junio Silva planejaram o crime motivados por disputas relacionadas ao tráfico de drogas. A vítima, Mateus, seria do bairro Cascata que seria rival do bairro São Marcos, dos suspeitos Junio e Endley.

Junio Silva de Sousa, de 26 anos, à esquerda, e Endley de Souza Marciel, de 19 anos Crédito: Divulgação Sesp

"Eles planejaram o crime, porque tiveram informações de que o Mateus estaria nessa festa. Endley emprestou uma arma 9 mm para o Junio", explicou o delegado. Endley foi o responsável por identificar a vítima no meio da multidão e Junio efetuou os disparos. Em depoimento à polícia, o jovem de 19 anos teria confessado o crime. Em imagens divulgadas nesta quarta (18), é possível ver Junio fazendo os disparos.



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Os dois acabaram presos e passaram por audiência de custódia nesta terça-feira (17), onde tiveram a prisão em flagrante convertida para preventiva.

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