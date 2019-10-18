Publicado em 18 de outubro de 2019 às 08:59
- Atualizado há 6 anos
Um casal foi preso por suspeita de vender comprovantes de residência falsos para pessoas que buscavam fazer cadastro para a liberação do FGTS para vítimas da chuva, em Vila Velha, no Espírito Santo, nesta quinta-feira (17). O caso aconteceu em um shopping que fica no bairro Jockey. O benefício é destinado a moradores prejudicados pelo temporal que atingiu a cidade em maio. Os suspeitos foram encaminhados para prestar esclarecimentos.
A Guarda Municipal de Vila Velha declarou que as prisões foram feitas em flagrante. Os suspeitos vendiam documentos para clientes que tentavam sacar o FGTS.
"Eles estavam vendendo documentos falsos. Para sacar o FGTS, no caso de chuvas, é necessário que as pessoas comprovem que suas casas foram afetadas e comprove que ela mora naquele local. Essa comprovação é feita por um documento, que pode ser uma conta paga de luz, água e telefone. Essas pessoas estavam com uma máquina produzindo documentos de pagamento de contas de água e luz e vendendo para essas pessoas, que dolosamente ou por uma necessidade qualquer, estavam comprando esses documentos para juntar aos demais e fazer o saque do FGTS. As pessoas que estão falsificando cometem um crime e essas pessoas que estão comprando os documentos também estão cometendo um crime", comentou o secretário de Defesa Social, Emmerich Júnior.
Os detidos foram levados para a sede da Polícia Federal, que fica no bairro São Torquato.
Com informações do G1 ES e da TV Gazeta
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o