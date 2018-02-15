Casal é preso após tirar foto com gesto obsceno em frente à viatura

Mulher foi presa por desacato após ser fotografada fazendo gesto obsceno em frente à viatura da PMDF Crédito: Divulgação | PMDF

Uma mulher vestindo uma fantasia de carnaval foi presa depois de posar para uma foto fazendo um gesto obsceno diante de uma viatura da Polícia Militar do Distrito Federal, na Rodoviária de Brasília. O homem que a fotografou também foi detido. Ambos foram autuados por desacato, segundo a PM.

Policiais do Grupo Tático Operacional do 6º Batalhão (Gtop 26) perceberam quando o casal fazia a foto diante do carro da polícia, na Plataforma F da rodoviária, por volta de 18h50 desta terça-feira (13). Imediatamente, os agentes abordaram a dupla.

Ainda segundo a corporação, os dois foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul de Brasília. A Polícia Militar informou que os policiais "solicitaram ao fotógrafo a imagem do celular".