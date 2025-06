Caso em Vila Velha

Casal é preso após denúncia de homofobia e agressão na Praia da Costa

Welington Lamas Gomes, de 46 anos, e Dacinara de Souza Muniz Silva, de 55, foram autuados em flagrante por injúria racial e injúria, e encaminhados ao sistema prisional

Um casal foi preso, na noite do último domingo (22), suspeito de agredir física e verbalmente um jovem de 27 anos com insultos homofóbicos, na orla da Praia da Costa, em Vila Velha. O caso aconteceu por volta das 18h50 e foi registrado no boletim de ocorrência da Polícia Militar como homofobia. Welington Lamas Gomes, de 46 anos, e Dacinara de Souza Muniz Silva, de 55, foram autuados em flagrante. >