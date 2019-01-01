Vila Velha

Casal é detido por agredir catador de latinhas na Praia da Costa

O casal acusava o catador de ter furtado R$ 150. Com ele, a Guarda Municipal encontrou pouco mais de R$ 2

Publicado em 01 de Janeiro de 2019 às 20:01

Publicado em 

01 jan 2019 às 20:01
Catador de latinhas ficou com o rosto ferido após agressões em Vila Velha Crédito: Glacieri Carrareto
Um casal foi parar na delegacia após agredir um catador de latinhas, de 51 anos, em um ponto de ônibus, na Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (1). Eles acusavam a vítima de furto. 
Segundo a Guarda Municipal, que realizou a detenção, uma mulher de 23 anos e o marido dela, de 33 anos, deram chutes e socos no catador de latinhas e o acusaram de furtar R$ 150. Populares que passavam pelo local tentaram intervir para que as agressões contra catador parassem, momento em que uma viatura da guarda passou pelo local e foi comunicada sobre o que acontecia.
Com o catador foram encontradas uma nota de R$ 2 e algumas poucas moedas. Ele apresentava sangramentos no rosto e recebeu auxílio de outra viatura da guarda municipal que foi acionada. "Eu já tinha visto eles na praia. Pedi para pegar as latinhas e me xingaram por isso. Eu revidei e fui pro ponto de ônibus, onde me encontraram e passaram a me acusar de ter levado dinheiro deles. Estou desempregado, por isso cato latinhas, mas não pegaria nada de ninguém", desabafou o senhor, que foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
O casal foi detido e levado para a mesma delegacia. Os dois estão prestando depoimento.

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após agredir e trancar a companheira em quarto em Vila Velha
Gato em poste é usado para recarregar carro elétrico
Motorista de aplicativo faz 'gato' em poste para recarregar carro elétrico
A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Motociclista morre após cair em cratera na BR 262, na Região Serrana do ES

