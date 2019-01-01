Casal é detido por agredir catador de latinhas na Praia da Costa

Um casal foi parar na delegacia após agredir um catador de latinhas, de 51 anos, em um ponto de ônibus, na Praia da Costa, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (1). Eles acusavam a vítima de furto.
Segundo a Guarda Municipal, que realizou a detenção, uma mulher de 23 anos e o marido dela, de 33 anos, deram chutes e socos no catador de latinhas e o acusaram de furtar R$ 150. Populares que passavam pelo local tentaram intervir para que as agressões contra catador parassem, momento em que uma viatura da guarda passou pelo local e foi comunicada sobre o que acontecia.
Com o catador foram encontradas uma nota de R$ 2 e algumas poucas moedas. Ele apresentava sangramentos no rosto e recebeu auxílio de outra viatura da guarda municipal que foi acionada. "Eu já tinha visto eles na praia. Pedi para pegar as latinhas e me xingaram por isso. Eu revidei e fui pro ponto de ônibus, onde me encontraram e passaram a me acusar de ter levado dinheiro deles. Estou desempregado, por isso cato latinhas, mas não pegaria nada de ninguém", desabafou o senhor, que foi levado para a Delegacia Regional de Vila Velha.
O casal foi detido e levado para a mesma delegacia. Os dois estão prestando depoimento.