Casal e bebê são sequestrados e abandonados em estrada de Linhares

Segundo a, uma viatura se deslocou até as proximidades de um bar na estrada de acesso ao balneário de Pontal do Ipiranga. No local, o homem contou aos policiais que quatro suspeitos armados com pistola, submetralhadora e escopeta calibre 12 chegaram a bordo de um Fiat Strada de cor vermelha e o abordaram na porteira de seu sítio, na zona rural de Linhares. A localidade não foi informada