Casal e bebê são sequestrados e abandonados em estrada de Linhares

Uma família passou por momentos de terror na noite desta quinta-feira (22), em Linhares, Região Norte do Estado. O casal e uma bebê foram rendidos por criminosos fortemente armados, depois foram sequestrados junto com o veículo deles e ainda foram abandonados em uma estrada de chão, enquanto os bandidos roubaram o automóvel.
Segundo a Polícia Militar, uma viatura se deslocou até as proximidades de um bar na estrada de acesso ao balneário de Pontal do Ipiranga. No local, o homem contou aos policiais que quatro suspeitos armados com pistola, submetralhadora e escopeta calibre 12 chegaram a bordo de um Fiat Strada de cor vermelha e o abordaram na porteira de seu sítio, na zona rural de Linhares. A localidade não foi informada
ROUBO E SEQUESTRO
Todos os acusados usavam toca ninja e roubaram o carro da vítima, um Fiat Uno Vivace de cor cinza. Os suspeitos obrigaram o homem, sua esposa e uma filha do casal, ainda bebê, a entrarem na carroceria da picape e seguiram em direção ao bar.
A família foi abandonada em uma estrada de chão e viu quando os bandidos atearam fogo no Fiat Strada usado para o crime. Em seguida, os suspeitos fugiram sentido Linhares com o carro do casal. No automóvel estava uma carteira, com documentos pessoais e cartão de crédito.
FUGA DOS SUSPEITOS
Ainda de acordo com a PM, os militares encontraram o veículo queimado e constataram que a placa é da Serra. A picape tem restrição de furto/roubo. Buscas foram realizadas, mas os acusados não foram encontrados.
Procurada, a Polícia Civil informou, em nota, que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Linhares. Nenhum suspeito foi detido.