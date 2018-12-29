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POLÍCIA

Casal é baleado nos pés dentro de casa em Cariacica

Mulher foi surpreendida pelo bandido ao abrir a janela de casa para chamar o irmão

Publicado em 29 de Dezembro de 2018 às 17:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 dez 2018 às 17:21
Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa Crédito: Fernando Madeira
Marido e mulher foram baleados nos pés, na noite de sexta-feira, em São Geraldo, Cariacica, na noite de sexta-feira. Segundo informações do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), as vítimas relataram que estavam em casa quando a mulher, uma técnica de enfermagem, de 40 anos, abriu a janela de casa para chamar o irmão dela para jantar e foi surpreendida por um criminoso.
O bandido, que estaria encapuzado para esconder o rosto, tinha uma arma em punho e atirou na técnica de enfermagem e também no marido dela, um auxiliar de limpeza de 37 anos. O tiro na mulher atingiu o pé direito. Já o marido dela foi ferido no pé esquerdo.
O atirador deixou a casa sem levar nada, segundo a versão das vítimas para a polícia. O casal foi socorrido para o Hospital Antônio Bezerra de Faria, em Vila Velha, onde receberem atendimento.
A mulher e o marido possuem passagem por tráfico de drogas. O homem ferido também já esteve preso pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.
O caso será encaminhado para a Delegacia de Homicídios e Proteção à Mulher onde serão apuradas a autoria e motivação do crime.

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