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Nova Palestina

Casal é atropelado por 'peladão' após briga em Cariacica

Segundo a Polícia Civil, o casal foi ferido após discutir com um homem, que estava pelado no meio da rua, no bairro Nova Palestina

Publicado em 11 de Junho de 2018 às 19:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2018 às 19:51
Crédito: Wagner Martins | TV Gazeta | Arquivo
Um eletricista de 30 anos, e a esposa, uma dona de casa, de 20, foram atropelados durante uma briga, na noite de domingo (10), em Nova Palestina, Cariacica. O casal foi ferido após discutir com um homem, que estava pelado no meio da rua. Era por volta das 23 horas, quando o fato aconteceu.
Segundo informações da Polícia Civil, dois homens estavam em um bar, localizado na Rua Ressurreição, quando fizeram uma aposta. Quem conseguisse subir uma ladeira que fica no final da rua, ficaria nu. De acordo com o Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), cada um dirigia uma caminhonete Saveiro, nas cores branca e vermelha.
Como a ladeira no local era bastante inclinada, o dono da caminhonete branca subiu primeiro, seguido do amigo. Após conseguir chegar ao topo da ladeira, o homem que dirigia o carro vermelho tirou as roupas e ficou pelado no meio da via.
Vendo a cena, o eletricista, que mora na região, pediu ao suspeito que se vestisse, pois no local havia diversas crianças. Os dois iniciaram uma discussão a acabaram partindo para a agressão física.
A dona de casa também se envolveu na briga e ficou com algumas escoriações pelo corpo. No meio da confusão, o motorista da Saveiro vermelha entrou no carro e acelerou o veículo para cima do eletricista, que foi atingido nas pernas.
Após atropelar o homem, o motorista fugiu do local e não foi localizado pela polícia. As vítimas foram socorridas por vizinhos e levadas para o hospital.

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