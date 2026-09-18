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Crime

Casal é amarrado e ameaçado de morte durante roubo em Castelo

Criminosos ficaram cerca de 2h30 no imóvel, levaram dinheiro, joias, armas e uma caminhonete; veículo foi recuperado horas depois

Publicado em 18 de Setembro de 2026 às 16:16

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

18 set 2026 às 16:16
Uma caminhonete também foi levada e encontrada horas depois do crime, no interior de Cachoeiro de Itapemirim
Uma caminhonete também foi levada e encontrada horas depois do crime, no interior de Cachoeiro de Itapemirim Polícia Militar 

Um casal foi feito refém e ameaçado de morte por criminosos encapuzados durante um roubo na noite de quinta-feira (17), às margens da Rodovia Fued Nemer, na localidade de Aracui, em Castelo, no Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, os assaltantes roubaram mais de R$ 25 mil em dinheiro e transferências bancárias, joias armas e uma caminhonete. 


O crime ocorreu por volta das 19h30, quando o morador, de 52 anos, foi ao quintal verificar os latidos dos cachorros. Ao retornar para dentro da casa, ele e a companheira, de 32 anos, foram surpreendidos e rendidos por quatro criminosos encapuzados e armados com pistolas.

 

As vítimas foram amarradas com fitas adesivas e abraçadeiras plásticas e permaneceram sob o domínio dos assaltantes por cerca de duas horas e meia. Segundo relataram à polícia, durante esse período sofreram agressões físicas, ameaças de morte e intimidações, com armas apontadas para a cabeça e para a boca do homem.


Durante a ação, os suspeitos mantinham contato telefônico com um comparsa, que exigia bens, quantias em dinheiro e acesso a contas bancárias. Conforme o relato das vítimas, um dos envolvidos chegou a insistir para que os criminosos levassem o morador até o posto de combustíveis de propriedade dele.

 

Antes de fugirem, o grupo robou R$ 8,5 mil em espécie que estavam em um cofre, R$ 2 mil encontrados na carteira da vítima e forçaram transferências bancárias via celular que somaram cerca de R$ 15 mil. 


Além dos valores, o grupo levou um cordão de ouro de 54 gramas, um relógio Rolex, cartões de crédito, quatro facas de churrasco, o celular da mulher e três armas de fogo legalizadas  duas pistolas calibre 9mm e um rifle calibre .38 , além de aproximadamente 14 caixas de munição. 


Para fugir, a quadrilha utilizou a caminhonete das vítimas, uma Mitsubishi L200 Triton.


Após a saída dos criminosos, o casal conseguiu se soltar e foi até a sede da Companhia da Polícia Militar, por volta das 22h15, para registrar a ocorrência. Durante as buscas, uma equipe localizou a caminhonete abandonada e aberta na altura do distrito de Conduru, em Cachoeiro de Itapemirim. 


O veículo foi devolvido ao proprietário, e as vítimas foram orientadas a comparecer à Delegacia Regional para dar prosseguimento ao caso. A Polícia Civil foi procurada pela reportagem e informou que o caso segue em investigação. 

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