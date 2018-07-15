Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
João Goulart

Casal com crianças tem carro atingido por tiros em Vila Velha

A polícia foi acionada, fez buscas na região e prendeu três suspeitos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 jul 2018 às 16:19

Publicado em 15 de Julho de 2018 às 16:19

Crime aconteceu na Avenida Brasil, em João Goulart, Vila Velha Crédito: Carlos Palito/TV Gazeta
Um casal teve o carro alvejado de balas quando passava pela Avenida Brasil, no bairro João Goulart, em Vila Velha, na noite deste sábado (14). O homem, de 24 anos, e a mulher, de 23, estavam com duas crianças no veículo no momento do crime. Ninguém se feriu.
Segundo informações do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a família passava pela via, uma das principais do bairro, quando três homens armados saíram de um terreno baldio ordenando que o carro parasse. Como o motorista não obedeceu à ordem, os criminosos efetuaram vários disparos.
A polícia foi acionada, fez buscas na região e prendeu três suspeitos: Diony Cley Gonçalves, 25, Anderson de Almeida Ramalhete, 18, e Maurício Ribeiro de Castro, 21. Com eles, foram encontradas uma pistola 24/7 com carregadores e 14 munições intactas calibre .40.
Segundo a Polícia Civil, eles foram autuados por tentativa de homicídio e associação criminosa. Os três foram encaminhados ao presídio.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que rixa pública de Trump com papa está tirando apoio valioso do presidente americano
Santa Teresa, no Espírito Santo, e Colônia Nova Itália, em São João Batista, Santa Catarina
Cidade de Santa Catarina tenta título que pertence a Santa Teresa, no ES
Imagem BBC Brasil
'Guerra não é videogame': embaixador do Brasil no Irã relata explosões, tremor de paredes e mortes no conflito

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados