Casal com crianças tem carro atingido por tiros em Vila Velha

Crime aconteceu na Avenida Brasil, em João Goulart, Vila Velha Crédito: Carlos Palito/TV Gazeta

Um casal teve o carro alvejado de balas quando passava pela Avenida Brasil, no bairro João Goulart, em Vila Velha, na noite deste sábado (14). O homem, de 24 anos, e a mulher, de 23, estavam com duas crianças no veículo no momento do crime. Ninguém se feriu.

Segundo informações do Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes), a família passava pela via, uma das principais do bairro, quando três homens armados saíram de um terreno baldio ordenando que o carro parasse. Como o motorista não obedeceu à ordem, os criminosos efetuaram vários disparos.

A polícia foi acionada, fez buscas na região e prendeu três suspeitos: Diony Cley Gonçalves, 25, Anderson de Almeida Ramalhete, 18, e Maurício Ribeiro de Castro, 21. Com eles, foram encontradas uma pistola 24/7 com carregadores e 14 munições intactas calibre .40.

Segundo a Polícia Civil, eles foram autuados por tentativa de homicídio e associação criminosa. Os três foram encaminhados ao presídio.